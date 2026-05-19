Sanitaservice Brindisi, la FIALS lancia l’allarme: “Cup, 118 e ausiliariato verso il collasso”

BRINDISI – Una carenza di personale che, secondo il sindacato FIALS, starebbe mettendo seriamente a rischio la tenuta di alcuni servizi essenziali della sanità brindisina. Nel mirino finiscono gli sportelli Cup, i servizi di ausiliariato ospedaliero e il SET 118 gestiti da Sanitaservice ASL Brindisi, al centro di una nuova denuncia lanciata dalla segreteria territoriale della sigla sindacale.

La FIALS parla di una situazione “non più sostenibile”, sostenendo che mancherebbero oltre venti unità lavorative rispetto al fabbisogno previsto dal Business Plan aziendale approvato dalla ASL Brindisi. Una condizione che, secondo il sindacato, rischierebbe di provocare il ridimensionamento o addirittura la chiusura di alcuni sportelli Cup, con inevitabili ripercussioni sui tempi di attesa e sull’accesso ai servizi da parte dei cittadini.

Nel comunicato, la sigla sindacale sottolinea inoltre come le cessazioni definitive dal servizio e il massiccio ricorso allo straordinario potrebbero già consentire la trasformazione a tempo pieno dei contratti part-time del personale impiegato sia nei Cup che nei servizi di ausiliariato.

Criticità vengono segnalate anche per il servizio di emergenza-urgenza 118. La FIALS denuncia turni sempre più gravosi, carichi di lavoro considerati eccessivi e una carenza di autisti soccorritori e operatori che starebbe mettendo sotto pressione l’intero sistema dell’emergenza territoriale.

Secondo il sindacato, la situazione sarebbe resa ancora più complessa dal blocco delle assunzioni imposto dalla Regione Puglia. “Da un lato permane il blocco delle assunzioni, dall’altro si continua a fare ricorso massiccio allo straordinario mentre decine di lavoratori restano con contratti part-time”, evidenzia la FIALS.

La sigla sindacale punta inoltre il dito contro le mancate sostituzioni del personale cessato o assente per lunghi periodi, parlando di un possibile squilibrio tra gli organici realmente operativi e i corrispettivi percepiti dalle società partecipate.

Nel documento viene infine contestata anche la gestione di alcune attività definite “non contrattualizzate e non remunerate”, come i servizi di presa in carico e recupero presidi, che aggraverebbero ulteriormente il carico di lavoro del personale già insufficiente.

Per questo la FIALS ha chiesto un incontro urgente all’assessore regionale alla Sanità e al capo Dipartimento Salute della Regione Puglia, sollecitando interventi immediati per garantire la continuità dei servizi sanitari, la tutela dei lavoratori e la sicurezza operativa.

Il sindacato annuncia infine che, in assenza di risposte concrete, potrebbero essere avviate ulteriori iniziative sindacali con il coinvolgimento delle autorità competenti.