“12 anni a Brindisi”, i ragazzi del CCRR raccontano la città del futuro: giovedì la presentazione al quartiere Paradiso

BRINDISI – Sarà presentata giovedì 21 maggio, nel corso dell’evento di riqualificazione di piazza Capuana al quartiere Paradiso, la campagna di comunicazione sociale “12 anni a Brindisi”, un progetto ideato e realizzato dai componenti della Commissione Sicurezza e Legalità del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Brindisi.

L’iniziativa nasce all’interno del percorso del Servizio sperimentale “La Città dei Ragazzi” ed è promossa dal Comune di Brindisi e dal Consorzio Ambito Sociale BR1, che comprende anche il Comune di San Vito dei Normanni. La gestione del progetto è affidata a ImmaginAbile Impresa Sociale.

Il titolo scelto per la campagna richiama non solo l’età media dei giovani protagonisti, ma anche una fase simbolica della crescita: il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, quando si comincia a osservare la città con maggiore consapevolezza e spirito critico.

Avviato nell’ottobre 2025, il percorso ha portato i ragazzi a confrontarsi sul tema “La città di domani, oggi”, costruendo un messaggio rivolto sia ai coetanei che agli adulti attraverso strumenti di comunicazione pensati per stimolare il dialogo tra generazioni.

La campagna si sviluppa attraverso tre principali strumenti: affissioni pubbliche, podcast e iniziative di guerrilla marketing.

Nei vari quartieri della città sono stati installati manifesti in diversi formati con pensieri, riflessioni e messaggi firmati direttamente dai ragazzi del CCRR. Ogni contributo è accompagnato dal nome, dall’età e da simboli disegnati a mano, come tartarughe, fiori, libri, ami da pesca o bombolette spray, successivamente digitalizzati mantenendo però il tratto originale.

Uno dei punti centrali del progetto è il podcast “12 anni a Brindisi”, registrato nel laboratorio audio di Spazio DesTEENazione. I ragazzi hanno intervistato cittadini di diverse generazioni ponendo tre domande: “Com’era Brindisi quando avevi 12 anni?”, “Com’è oggi?” e “Come sarà tra 12 anni?”. Il podcast è disponibile su Spotify e accessibile anche tramite QR code presenti sui materiali promozionali.

Previste inoltre azioni di guerrilla marketing con volantini da completare a mano, invitando i cittadini a scrivere cosa amano della propria città e a condividere il messaggio con altre persone, creando così una partecipazione diffusa e spontanea.

La presentazione della campagna si inserisce nella giornata dedicata alla rigenerazione urbana organizzata dalle Commissioni del CCRR, in collaborazione con il progetto “Mani in Pa.St.A – Paradiso Street Art”, vincitore del bando “Luoghi Comuni”. All’evento parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, del mondo scolastico e del giornalismo locale.

L’intero percorso, spiegano i promotori, ha rappresentato per i giovani partecipanti un’esperienza concreta di cittadinanza attiva, partecipazione e responsabilità civica, dimostrando il contributo che le nuove generazioni possono offrire alla crescita della comunità brindisina.