Turismo

Si consolida il fenomeno delle masserie esperienziali: turismo di alto livello tra benessere, natura e tradizioni nel territorio brindisino

mercoledì 20 maggio 2026

Si consolida il fenomeno delle masserie esperienziali: turismo di alto livello tra benessere, natura e tradizioni nel territorio brindisino.

C’è una nuova idea di ospitalità che negli ultimi anni sta trovando sempre più spazio nella provincia di Brindisi e nell’Alto Salento. Un modello di turismo esperienziale e di alto livello che sta attirando un numero crescente di visitatori stranieri alla ricerca di autenticità, relax, paesaggi rurali e servizi esclusivi immersi nella natura mediterranea.

Le masserie moderne non sono più soltanto strutture ricettive, ma luoghi capaci di combinare benessere, gastronomia, privacy, esperienze sensoriali e contatto con il territorio. Piscine panoramiche, spa, produzioni agricole proprie, percorsi dedicati al wellness e ambienti curati nei dettagli rappresentano oggi alcuni degli elementi che stanno rendendo la Puglia una delle mete più richieste del turismo internazionale di charme.

In questo scenario si inserisce anche Masseria Elysium realtà situata nel territorio di Mesagne che rappresenta uno degli esempi di questa evoluzione dell’ospitalità pugliese.

La struttura punta su un concetto di accoglienza costruito attorno all’esperienza dell’ospite: dalle coltivazioni che circondano la masseria ai prodotti della terra utilizzati per valorizzare la cucina locale, passando per la piscina con acqua salata, le camere immerse nella quiete della campagna e gli spazi dedicati al relax e alla spa.

Un fenomeno che si lega anche alla valorizzazione delle tradizioni locali e religiose del territorio. Sempre più coppie, infatti, scelgono la provincia di Brindisi non solo per soggiornare, ma anche per celebrare matrimoni, anniversari ed eventi importanti in luoghi che riescono a unire eleganza, identità culturale e autenticità mediterranea.

Le masserie esperienziali diventano così il naturale completamento di un territorio ricco di chiese storiche, borghi, riti popolari e tradizioni secolari, offrendo agli ospiti la possibilità di vivere giornate speciali in contesti raffinati ma profondamente legati alla cultura pugliese.

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