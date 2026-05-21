Sport

"Appia Brindisi, hai fatto la Storia!" Festa grande a Sant'Elia: è serie B!

giovedì 21 maggio 2026

Il 17 maggio 2026 resterà per sempre scolpito nella storia dello sport brindisino.

L'Appia Brindisi Rugby batte il Trepuzzi Rugby per 30-5 nella finale playoff del girone Puglia-Calabria e conquista una storica, prima promozione in Serie B. Un traguardo assoluto e inedito per la palla ovale brindisina.

Avvio di match tirato, in cui si percepisce tutta la tensione di una finale secca. Le due compagini si studiano a lungo, consapevoli del peso specifico di ogni singolo pallone. È il Trepuzzi a muovere il tabellino, approfittando di un'Appia inizialmente troppo indisciplinata, e a portarsi in vantaggio. I padroni di casa faticano a trovare il ritmo e pagano il nervosismo con due cartellini gialli comminati a Bonaparte e Ligorio.

Nonostante si ritrovi sotto nel punteggio e nei giocatori in campo, l'Appia riesce a scacciare i fantasmi, dimostrando stoffa della grande squadra che ha dominato sin qui il campionato. Nessuno sbandamento, ma, anzi, il XV brindisino si compatta e, proprio sullo scadere della prima frazione, trova il bandolo della matassa. Prima la meta di D'Oria e poi quella di Paiano ribaltano l'inerzia del match, mandando i brindisini al riposo in vantaggio e ridando ossigeno e fiducia a tutto l'ambiente.

Ad inizio ripresa la panchina brindisina si muove per dare nuova linfa alla manovra: entrano Della Rosa e Orlandino rispettivamente per Ligorio e Mazzotta. Poco dopo, la rotazione delle forze fresche continua con gli innesti di Di Nunzio per Ferente e di Ragusa per Perrone. I cambi producono subito gli effetti sperati e l'Appia Brindisi prende il largo grazie alla meta di un sontuoso Melacca, vero trascinatore del match (e premiato a fine partita come MVP).

Il Trepuzzi accusa il colpo e perde lucidità, complice anche il cartellino giallo sventolato a Spedicato. Brindisi ne approfitta immediatamente e va ancora a segno con la meta di Konaté, seguita dalla precisa trasformazione di un calcio di punizione da parte di Rosato.

A quindici minuti dal termine, lo staff tecnico brindisino completa le sostituzioni inserendo anche Calavita e Gonzalez. Nonostante il risultato sia ormai al sicuro, gli ultimi minuti mantengono alta la tensione agonistica, con l'arbitro costretto a estrarre altri due cartellini gialli proprio per il neoentrato Gonzalez e per Della Rosa. A mettere il punto esclamativo sulla finale ci pensa un'altra travolgente azione di Melacca, che propizia la meta tecnica del definitivo 30-5.

Al triplice fischio finale dell'arbitro, il "Campo di Sant'Elia" si è trasforma in un vulcano di emozioni: un boato assordante, una pacifica invasione di campo e le lacrime di gioia di centinaia di tifosi accorsi a sostenere la squadra.

Quella di ieri a Sant'Elia è stata una bellissima giornata di sport, caratterizzata da una cornice di pubblico straordinaria che ha spinto i ragazzi dal primo all'ultimo minuto. La promozione in Serie B non è solo il coronamento di una stagione perfetta, ma rappresenta il punto più alto mai raggiunto dal rugby a Brindisi: un giorno storico che proietta la palla ovale locale in una nuova, meritata dimensione.

Marco Della Rosa

Addetto Stampa Appia Rugby Brindisi

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