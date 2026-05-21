Eventi

Erchie si prepara alla Festa di Sant’Irene: quattro giorni di eventi e gran finale con Alex Britti

giovedì 21 maggio 2026

Erchie si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Dal 4 al 7 giugno torneranno infatti i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Irene, patrona del paese, con un ricco programma di eventi religiosi, musicali e culturali che culminerà con il concerto di Alex Britti, in programma sabato 6 giugno.

La presentazione ufficiale del cartellone degli eventi si terrà venerdì 22 maggio a Erchie, in vista di una festa patronale che ogni anno richiama migliaia di fedeli, visitatori e appassionati da tutta la provincia di Brindisi e dal resto della Puglia.

Ad aprire i festeggiamenti, giovedì 4 giugno, sarà l’inaugurazione del murales dedicato alle Sante Patrone e la valorizzazione di via Borghetto Sant’Irene, iniziativa promossa dai Giovani Soci della BCC di Erchie. In serata spazio alla musica con il concerto “In… canto d’orchestra” dell’Istituto Comprensivo di Erchie e con l’accensione ufficiale delle luminarie in piazza Umberto I.

Grande attesa soprattutto per “Il Giardino di Giugno”, il progetto scenografico realizzato dalla ditta Marianolight di Corigliano d’Otranto, che trasformerà il centro cittadino in uno spettacolo immersivo di luci, musica ed effetti speciali. La prima accensione musicale delle luminarie è prevista alle 21.45 in via G. Grassi, seguita dal concerto dei Kalinka.

Venerdì 5 giugno sarà invece la giornata dedicata alle tradizioni bandistiche e alla solenne processione di Sant’Irene, uno dei momenti più sentiti dalla comunità ercolana. Per tutta la giornata le vie del paese saranno animate dal Gran Concerto Bandistico “Nino Farì” Città di Lecce e dai complessi bandistici cittadini “D. Nicolì” e “A. Toscanini”.

In serata tornerà lo spettacolo delle accensioni musicali delle luminarie, mentre allo scoccare della mezzanotte, in zona Montearso, si terrà il tradizionale spettacolo pirotecnico curato dalla Pirosud di Latiano.

Il momento clou della festa arriverà sabato 6 giugno con il concerto di Alex Britti in largo Calvario. Il celebre cantautore e chitarrista romano porterà sul palco di Erchie i suoi più grandi successi in uno degli eventi musicali più attesi dell’estate salentina.

La festa patronale si concluderà domenica 7 giugno con il concerto dei Controcultura e del coro “L’Ultima Nota”, chiudendo quattro giorni all’insegna della devozione, della musica e della tradizione popolare.

Il Comitato Feste Patronali ha voluto ringraziare amministrazione comunale, sponsor, associazioni e volontari che ogni anno contribuiscono alla realizzazione di una manifestazione considerata il cuore della tradizione ercolana.

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