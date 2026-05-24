Sport

Brindisi, ASD Paradiso da sogno: i piccoli campioni brindisini conquistano il titolo nazionale a Pisa

domenica 24 maggio 2026

Un’impresa che resterà nella storia della società e nel cuore delle famiglie. L’ASD Paradiso di Brindisi conquista il titolo nazionale ACSI Gazzetta Football League nella categoria Young – Pulcini, al termine di una giornata perfetta vissuta sul prestigioso terreno dell’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa.

I piccoli calciatori brindisini hanno chiuso il torneo da imbattuti, imponendosi con autorità in tutte le gare disputate e confermando il valore di un gruppo costruito con passione, sacrificio e grande lavoro quotidiano.

La formazione dell’ASD Paradiso ha dominato la fase a gironi, chiudendo al primo posto con quattro vittorie in altrettante partite. Un percorso netto che ha spalancato le porte delle semifinali, dove i giovani biancazzurri hanno superato Agrigento 1 con il punteggio di 2-1 al termine di una sfida intensa e combattuta.

Nella finalissima, disputata poche ore dopo, i piccoli campioni brindisini si sono ritrovati di fronte Agrigento 2. Anche in questo caso la squadra ha mostrato carattere, qualità tecniche e grande maturità nonostante la giovane età, riuscendo a imporsi ancora per 2-1 davanti agli spalti del celebre stadio toscano. Al triplice fischio è esplosa la festa: medaglie al collo, coppa al cielo e lacrime di gioia per un successo che rappresenta uno dei momenti più importanti nella storia recente della scuola calcio.

Determinante il lavoro dello staff tecnico guidato da mister Stefano Bonatesta insieme al preparatore dei portieri Baftjar Hyseni, capaci di costruire un gruppo compatto dentro e fuori dal campo.

Questa la rosa dei neo campioni nazionali: Bara Mohamed, De Giorgio Gabriele, De Lorenzo Jacopo, Frascaro Diego, Hyseni Rejan, Hyseni Useid, Maiorana Giovanni, Marzo Federico, Nocioni Alberto, Nocioni Alessio e Pastore Alberto. Un pensiero speciale è stato rivolto anche ad Antonio Pinto, Gabriele Lafuenti e Antonio Papa, assenti durante la trasferta ma parte integrante del percorso che ha portato al titolo.

Accanto ai ragazzi, fondamentale il sostegno delle famiglie, protagoniste silenziose di questo trionfo. Genitori, accompagnatori e tifosi hanno seguito la squadra fino in Toscana sostenendo i piccoli atleti con entusiasmo, correttezza e spirito sportivo.

L’esperienza vissuta a Pisa non rappresenta soltanto una vittoria sportiva, ma anche la conferma della crescita di una realtà che continua a investire sul settore giovanile e sulla formazione dei giovani talenti. Sei vittorie su sei partite disputate, entusiasmo incontenibile e una coppa nazionale che ora prende la strada di Brindisi: l’ASD Paradiso torna a casa sul tetto d’Italia.

Altri articoli
BrindisiSera
Brindisi celebra la Giornata europea dei parchi tra ambiente, salute e tradizioni popolari
24/05/2026
Una giornata dedicata alla natura, alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio quella vissuta a Brindisi in occasione della ...
San PietroSera
Paura a San Pietro Vernotico: incendio in un garage, Vigili del Fuoco evitano il peggio
24/05/2026
Momenti di apprensione nella serata di oggi a San Pietro Vernotico, dove un incendio è divampato all’interno di un garage situato in via ...
BrindisiSera
Remuri Brindisi, presentate le nuove maglie e gli sponsor: il mare torna protagonista della stagione sportiva
24/05/2026
Brindisi rinsalda ancora una volta il proprio legame con il mare attraverso lo sport e la tradizione marinara. Nella città adriatica si ...
BrindisiSera
Blue economy e sport del mare, gli studenti del “De Marco” a confronto con esperti e imprese del settore
24/05/2026
Una mattinata dedicata al mare come motore di sviluppo economico, turistico e occupazionale per il territorio brindisino. Gli studenti delle classi ...
BrindisiSera
Brindisi, studenti-guide alla scoperta dei tesori della città: torna il progetto “Adotta un Monumento”
23/05/2026
Un viaggio tra storia, cultura e identità del territorio trasformando gli studenti in veri e propri “ciceroni” dei monumenti ...
BrindisiSera
La Relevé celebra le campionesse della ginnastica ritmica: il Comune omaggia le atlete brindisine protagoniste ai nazionali CSI
23/05/2026
Una serata all’insegna dell’orgoglio sportivo e dell’emozione condivisa quella vissuta nella sede della società sportiva ...
cultura
Brindisi, studenti-guide alla scoperta dei tesori della città: torna il progetto “Adotta un Monumento”
Un viaggio tra storia, cultura e identità del territorio trasformando gli studenti in veri e propri ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce