Brindisi, ASD Paradiso da sogno: i piccoli campioni brindisini conquistano il titolo nazionale a Pisa

Un’impresa che resterà nella storia della società e nel cuore delle famiglie. L’ASD Paradiso di Brindisi conquista il titolo nazionale ACSI Gazzetta Football League nella categoria Young – Pulcini, al termine di una giornata perfetta vissuta sul prestigioso terreno dell’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa.

I piccoli calciatori brindisini hanno chiuso il torneo da imbattuti, imponendosi con autorità in tutte le gare disputate e confermando il valore di un gruppo costruito con passione, sacrificio e grande lavoro quotidiano.

La formazione dell’ASD Paradiso ha dominato la fase a gironi, chiudendo al primo posto con quattro vittorie in altrettante partite. Un percorso netto che ha spalancato le porte delle semifinali, dove i giovani biancazzurri hanno superato Agrigento 1 con il punteggio di 2-1 al termine di una sfida intensa e combattuta.

Nella finalissima, disputata poche ore dopo, i piccoli campioni brindisini si sono ritrovati di fronte Agrigento 2. Anche in questo caso la squadra ha mostrato carattere, qualità tecniche e grande maturità nonostante la giovane età, riuscendo a imporsi ancora per 2-1 davanti agli spalti del celebre stadio toscano. Al triplice fischio è esplosa la festa: medaglie al collo, coppa al cielo e lacrime di gioia per un successo che rappresenta uno dei momenti più importanti nella storia recente della scuola calcio.

Determinante il lavoro dello staff tecnico guidato da mister Stefano Bonatesta insieme al preparatore dei portieri Baftjar Hyseni, capaci di costruire un gruppo compatto dentro e fuori dal campo.

Questa la rosa dei neo campioni nazionali: Bara Mohamed, De Giorgio Gabriele, De Lorenzo Jacopo, Frascaro Diego, Hyseni Rejan, Hyseni Useid, Maiorana Giovanni, Marzo Federico, Nocioni Alberto, Nocioni Alessio e Pastore Alberto. Un pensiero speciale è stato rivolto anche ad Antonio Pinto, Gabriele Lafuenti e Antonio Papa, assenti durante la trasferta ma parte integrante del percorso che ha portato al titolo.

Accanto ai ragazzi, fondamentale il sostegno delle famiglie, protagoniste silenziose di questo trionfo. Genitori, accompagnatori e tifosi hanno seguito la squadra fino in Toscana sostenendo i piccoli atleti con entusiasmo, correttezza e spirito sportivo.

L’esperienza vissuta a Pisa non rappresenta soltanto una vittoria sportiva, ma anche la conferma della crescita di una realtà che continua a investire sul settore giovanile e sulla formazione dei giovani talenti. Sei vittorie su sei partite disputate, entusiasmo incontenibile e una coppa nazionale che ora prende la strada di Brindisi: l’ASD Paradiso torna a casa sul tetto d’Italia.