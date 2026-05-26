A Brindisi tornano i robot delle Nazioni Unite: 400 studenti pugliesi in gara all’UNGSC per la sfida del futuro

Brindisi si prepara a trasformarsi, ancora una volta, in un laboratorio internazionale di tecnologia, innovazione e cooperazione. Venerdì 29 maggio il Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite di Brindisi ospiterà la seconda edizione della “UNGSC Robotics Competition 2026”, l’evento che mette al centro i giovani talenti pugliesi e la robotica applicata alle missioni umanitarie e di peacekeeping.

Dopo il grande riscontro ottenuto lo scorso anno, la manifestazione cresce in numeri e ambizioni: saranno infatti 22 gli istituti scolastici coinvolti, provenienti da tutta la Puglia, da Foggia fino a Santa Maria di Leuca. In totale, circa 400 studenti tra gli 11 e i 17 anni si sfideranno utilizzando oltre 70 robot progettati, assemblati e programmati durante mesi di preparazione.

Non una semplice gara tecnologica, ma una vera simulazione delle sfide che il mondo affronta quotidianamente nelle aree di crisi. I robot realizzati dagli studenti dovranno infatti affrontare prove ispirate a scenari reali delle missioni delle Nazioni Unite: dal rilevamento di materiali pericolosi alle operazioni di sminamento, passando per la gestione logistica sanitaria e il trasporto di approvvigionamenti in contesti di emergenza.

L’obiettivo dell’iniziativa è avvicinare le nuove generazioni ai temi dell’innovazione e della cooperazione internazionale, mostrando come la tecnologia possa diventare uno strumento concreto al servizio della pace, della sicurezza e dell’assistenza umanitaria.

Dietro ogni robot ci sono mesi di studio, prove, errori e lavoro di squadra. Gli studenti, affiancati dai docenti e dai mentor dell’UNGSC, hanno affrontato un percorso formativo che ha permesso loro di sviluppare competenze sempre più richieste nel mondo del lavoro e della ricerca: pensiero critico, problem solving, creatività e capacità di collaborare sotto pressione.

Per Brindisi, città che da anni ospita una delle più importanti basi logistiche delle Nazioni Unite al mondo, la competizione rappresenta anche un’occasione per rafforzare il legame tra il territorio e le grandi sfide globali legate all’innovazione tecnologica e alla cooperazione internazionale.

La giornata del 29 maggio si preannuncia così come una grande festa della scienza e del futuro, dove ragazzi provenienti da ogni angolo della regione avranno l’opportunità di mettere alla prova il proprio ingegno in un contesto internazionale unico nel suo genere.