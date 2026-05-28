Al Castello Imperiali l’arte diventa teatro: l’universo di Mitoraj prende vita con “Icaro Infinito Studio #1”

FRANCAVILLA FONTANA – Una mostra che continua a reinventarsi e a sorprendere il pubblico con nuove contaminazioni tra arti visive, teatro e sperimentazione sensoriale. La Grande Mostra “Barocco e Neobarocco. Da Rubens a Mitoraj”, ospitata nel Castello Imperiali di Francavilla Fontana, si prepara a vivere uno degli appuntamenti più suggestivi dell’intero percorso espositivo.

Dal 28 al 31 maggio, infatti, gli spazi della sala Mogavero accoglieranno “Icaro Infinito Studio #1”, performance teatrale ispirata all’opera di Igor Mitoraj e pensata come un’esperienza immersiva capace di unire parola, arte e scenografia.

L’iniziativa, con posti limitati e già vicina al tutto esaurito, è promossa nell’ambito della mostra organizzata da Micexperience Puglia Rete d’Imprese insieme alla Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia del Ministero della Cultura e al Comune di Francavilla Fontana. La rassegna è curata dal professor Pierluigi Carofano all’interno del progetto Puglia Walking Art.

Lo spettacolo nasce da un’idea di Giuseppe Ciciriello e Gianluca Zurlo ed è prodotto dall’Atelier Mitoraj e da Puglia Walking Art. In scena lo stesso Giuseppe Ciciriello, con scenografia firmata da Fabiola Biondi.

Il pubblico prenderà parte alla performance quasi al termine del percorso della mostra, nella sezione dedicata al “Sacro Barocco”. Qui gli spettatori assisteranno a uno studio teatrale costruito attorno all’opera “Ikaro cielo bianco” di Mitoraj, realizzata con encausto e acrilico su tela, e ai bozzetti di Enrico Baj.

“Icaro Infinito Studio #1” rappresenta una sorta di anteprima artistica di un progetto più ampio che sarà presentato ufficialmente il prossimo autunno a Pietrasanta, nell’atelier dedicato al grande scultore e pittore polacco.

Per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza, accanto all’opera di Mitoraj verrà installato anche un pannello con i tre bozzetti originali realizzati dall’artista sul retro della tela, offrendo così al pubblico uno sguardo inedito sul processo creativo dell’opera.

Le serate evento prenderanno il via alle ore 20 con la visita alla mostra, mentre alle 20:30 inizierà la performance teatrale nella sala Mogavero. Al termine dello spettacolo i visitatori potranno tornare ad ammirare l’Ikaro di Mitoraj, completando così un percorso artistico pensato per coinvolgere lo spettatore sul piano visivo, emotivo e narrativo.

Il costo del biglietto, comprensivo di ingresso alla mostra e spettacolo teatrale, è di 20 euro.