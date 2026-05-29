Brindisi, il calcio abbatte ogni barriera: un weekend di sport e inclusione con i ragazzi protagonisti

Brindisi si prepara ad accogliere due giornate all'insegna dello sport inclusivo, della partecipazione e della solidarietà. Sabato 30 e domenica 31 maggio andrà infatti in scena "Un calcio senza barriere", l'iniziativa promossa da Oltre l'Orizzonte e AIPD Brindisi che vedrà la partecipazione straordinaria degli atleti del FC Bologna Calcio Senza Barriere.

L'evento rappresenta il punto di arrivo di un progetto avviato circa un anno fa con l'obiettivo di creare una squadra di calcio integrata, capace di mettere in campo ragazzi con disabilità e giovani atleti della scuola calcio Cedas Avio. Un percorso che ha permesso di costruire relazioni autentiche attraverso il linguaggio universale dello sport, trasformando il campo da gioco in uno spazio di incontro, crescita e inclusione.

L'iniziativa è il risultato di una vasta rete di collaborazione che ha coinvolto oltre quindici associazioni, cooperative e realtà del territorio brindisino, unite dalla volontà di promuovere una comunità sempre più aperta, accogliente e partecipativa.

Il momento più atteso si svolgerà domenica 31 maggio, a partire dalle ore 10, presso la Cedas Avio di Brindisi, in via Giuseppe Pelizza da Volpedo. A condurre la giornata sarà il giornalista brindisino Nico Lorusso.

In programma una partita quadrangolare amichevole che vedrà protagonisti i ragazzi coinvolti nel progetto insieme ai giovani calciatori della scuola calcio ospitante. Un appuntamento dal forte valore simbolico e sociale, dove il risultato passerà inevitabilmente in secondo piano rispetto ai valori dell'integrazione, del rispetto reciproco e della condivisione.

L'evento, però, non sarà soltanto sport. L'intera giornata sarà pensata come una grande festa aperta alla città, con attività dedicate ai più piccoli, animazione, mascotte, face painting e spettacoli di bolle di sapone, per consentire alle famiglie di vivere insieme un momento di aggregazione e divertimento.

Le iniziative prenderanno il via già sabato 30 maggio con una giornata dedicata alla scoperta del territorio. I partecipanti visiteranno il Castello Alfonsino, per poi proseguire con una passeggiata nel centro storico e un momento conviviale serale caratterizzato da apericena, intrattenimento e danze popolari.

"Un calcio senza barriere" si propone di lanciare un messaggio chiaro all'intera comunità: l'inclusione non è soltanto un principio da affermare, ma un percorso concreto che si costruisce ogni giorno attraverso le relazioni, la collaborazione e la partecipazione attiva.

L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Brindisi e di Confcooperative Puglia, oltre al sostegno di numerosi sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento.

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare alla giornata di domenica per sostenere i ragazzi in campo e condividere una festa che mette al centro il valore delle persone e la forza dello sport come strumento di inclusione.