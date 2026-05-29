Eventi

Brindisi, il calcio abbatte ogni barriera: un weekend di sport e inclusione con i ragazzi protagonisti

venerdì 29 maggio 2026

Brindisi si prepara ad accogliere due giornate all'insegna dello sport inclusivo, della partecipazione e della solidarietà. Sabato 30 e domenica 31 maggio andrà infatti in scena "Un calcio senza barriere", l'iniziativa promossa da Oltre l'Orizzonte e AIPD Brindisi che vedrà la partecipazione straordinaria degli atleti del FC Bologna Calcio Senza Barriere.

L'evento rappresenta il punto di arrivo di un progetto avviato circa un anno fa con l'obiettivo di creare una squadra di calcio integrata, capace di mettere in campo ragazzi con disabilità e giovani atleti della scuola calcio Cedas Avio. Un percorso che ha permesso di costruire relazioni autentiche attraverso il linguaggio universale dello sport, trasformando il campo da gioco in uno spazio di incontro, crescita e inclusione.

L'iniziativa è il risultato di una vasta rete di collaborazione che ha coinvolto oltre quindici associazioni, cooperative e realtà del territorio brindisino, unite dalla volontà di promuovere una comunità sempre più aperta, accogliente e partecipativa.

Il momento più atteso si svolgerà domenica 31 maggio, a partire dalle ore 10, presso la Cedas Avio di Brindisi, in via Giuseppe Pelizza da Volpedo. A condurre la giornata sarà il giornalista brindisino Nico Lorusso.

In programma una partita quadrangolare amichevole che vedrà protagonisti i ragazzi coinvolti nel progetto insieme ai giovani calciatori della scuola calcio ospitante. Un appuntamento dal forte valore simbolico e sociale, dove il risultato passerà inevitabilmente in secondo piano rispetto ai valori dell'integrazione, del rispetto reciproco e della condivisione.

L'evento, però, non sarà soltanto sport. L'intera giornata sarà pensata come una grande festa aperta alla città, con attività dedicate ai più piccoli, animazione, mascotte, face painting e spettacoli di bolle di sapone, per consentire alle famiglie di vivere insieme un momento di aggregazione e divertimento.

Le iniziative prenderanno il via già sabato 30 maggio con una giornata dedicata alla scoperta del territorio. I partecipanti visiteranno il Castello Alfonsino, per poi proseguire con una passeggiata nel centro storico e un momento conviviale serale caratterizzato da apericena, intrattenimento e danze popolari.

"Un calcio senza barriere" si propone di lanciare un messaggio chiaro all'intera comunità: l'inclusione non è soltanto un principio da affermare, ma un percorso concreto che si costruisce ogni giorno attraverso le relazioni, la collaborazione e la partecipazione attiva.

L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Brindisi e di Confcooperative Puglia, oltre al sostegno di numerosi sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento.

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare alla giornata di domenica per sostenere i ragazzi in campo e condividere una festa che mette al centro il valore delle persone e la forza dello sport come strumento di inclusione.

Altri articoli
BrindisiSera
Brindisi celebra gli 80 anni della Repubblica: cerimonia in piazza Santa Teresa e consegna delle onorificenze del Presidente della Repubblica
29/05/2026
Brindisi si prepara a celebrare l'80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana con una serie di iniziative istituzionali, ...
BrindisiSera
Valtur Brindisi: presentati il DS Giulio Iozzelli e coach Nicola Brienza: “Grazie Brindisi, ora vogliamo un gruppo forte e coeso”
29/05/2026
VALTUR BRINDISI - Il nuovo progetto tecnico-dirigenziale verrà presentato questo pomeriggio, mercoledì 27 maggio, alle ore 17:30 in ...
BrindisiSera
Public speaking, tutto esaurito a Brindisi: imprenditori e professionisti a lezione per migliorare la comunicazione
29/05/2026
Ha registrato una significativa partecipazione il corso intensivo di “Public Speaking” promosso da Confcommercio Brindisi e ...
Politica
INCIDENTE SAN VITO. ON. PALMISANO (M5S): "STRADA STRUTTURALMENTE PERICOLOSA, SERVE LA MESSA IN SICUREZZA IMMEDIATA"
29/05/2026
"Esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Maria Rosaria Console e la mia vicinanza ai suoi familiari in questo ...
BrindisiSera
Brindisi, bufera nella scuola Sant'Elia-Commenda: due assistenti amministrativi al pronto soccorso, intervengono i Cobas
29/05/2026
Due assistenti amministrativi dell'Istituto Comprensivo Sant'Elia-Commenda di Brindisi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso ...
BrindisiSera
Consultori Familiari Brindisi, consultori tagliati mentre cresce il disagio: la ASL smantella il territorio
29/05/2026
A Brindisi si continua a smantellare la sanità territoriale pezzo dopo pezzo.Il trasferimento del consultorio dell’ex Di Summa verso il ...
cultura
Al Castello Imperiali l’arte diventa teatro: l’universo di Mitoraj prende vita con “Icaro Infinito Studio #1”
FRANCAVILLA FONTANA – Una mostra che continua a reinventarsi e a sorprendere il pubblico con nuove contaminazioni ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce