Frecciarossa Salento-Napoli, dal 1° luglio parte il nuovo collegamento: fermata anche a Brindisi

BRINDISI – Dal prossimo 1° luglio entrerà in servizio il nuovo Frecciarossa che collegherà direttamente il Salento a Napoli, segnando una svolta nei collegamenti ferroviari tra Puglia e Campania. La prima corsa partirà da Lecce alle 18.10, mentre il viaggio inaugurale da Napoli Centrale è previsto il 2 luglio alle 6.45.

Il treno fermerà a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, offrendo un collegamento più rapido e confortevole per chi viaggia tra le due regioni.

Grazie anche all'attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello, sarà possibile raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore. Il nuovo servizio rappresenta un importante passo avanti per la mobilità nel Mezzogiorno e per l'integrazione della rete ferroviaria del Sud Italia.

L'iniziativa anticipa inoltre i benefici che arriveranno con il completamento della linea ad alta velocità Napoli-Bari, destinata a ridurre ulteriormente i tempi di percorrenza tra le due città.

I biglietti per il nuovo Frecciarossa sono già disponibili in vendita.