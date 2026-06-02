Lavoro nel Brindisino, 232 posti disponibili: ristorazione e turismo trainano le assunzioni

Lavoro cercasi nel territorio brindisino. Sono 232 le figure professionali richieste attraverso 98 annunci attivi pubblicati sul portale regionale “LavoroXTe Puglia”, secondo quanto emerge dal 21° report settimanale elaborato dall’ARPAL Puglia per l’Ambito territoriale di Brindisi.

Il settore che offre il maggior numero di opportunità è quello della ristorazione, con 54 posizioni aperte, seguito dal turismo con 47 posti disponibili. Numerose occasioni di impiego anche nel commercio (16), nell’agricoltura e zootecnia (15), nella logistica (15), nell’industria (14), nel comparto metalmeccanico (12) e nell’edilizia (11).

Tra gli altri settori in cerca di personale figurano la formazione con 10 posti, il tessile con 9, mentre servizi, artigianato e manutenzione mettono a disposizione 5 opportunità ciascuno. Seguono i trasporti con 3 posizioni e i comparti contabile, arredamento e alimentare con 2 posti ciascuno. Una sola figura è invece ricercata nei settori sanitario, ingegneristico, industria alimentare e amministrativo.

Nel report è presente anche un’offerta di lavoro dedicata alle categorie protette.

Oltre alle opportunità locali, il documento segnala proposte di lavoro e percorsi formativi all’estero attraverso la rete EURES, che promuove la mobilità professionale nei Paesi dell’Unione Europea.

Ampio spazio anche alla formazione, con corsi destinati a diplomati, disoccupati e adulti, oltre alle iniziative collegate ai programmi Garanzia Giovani e NEET, rivolti a chi non studia, non lavora e non è inserito in percorsi formativi.

Le candidature possono essere presentate direttamente tramite il portale regionale “LavoroXTe Puglia” utilizzando le credenziali SPID. Per ricevere assistenza e informazioni, i cittadini possono rivolgersi ai Centri per l’impiego di Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne e Ostuni, gestiti da ARPAL Puglia. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

Il report conferma una domanda di lavoro particolarmente vivace nei comparti legati all’accoglienza e alla ristorazione, settori che continuano a rappresentare il principale motore occupazionale della provincia di Brindisi in vista della stagione estiva.