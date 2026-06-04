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Brindisi, al Marina arriva “La Città del Disco”: oltre 100mila vinili in mostra nel weekend

giovedì 4 giugno 2026

BRINDISI – Due giornate dedicate alla musica, al collezionismo e alla passione per il vinile. Sabato 6 e domenica 7 giugno il Marina di Brindisi ospiterà “La Città del Disco”, manifestazione che richiamerà appassionati e collezionisti da tutta la Puglia con un'esposizione di oltre 100mila vinili.

L'evento si svolgerà negli spazi del Marina di Brindisi, in via Dardanelli 2, dove espositori specializzati e collezionisti metteranno a disposizione del pubblico una vasta selezione di dischi, comprese edizioni rare e pezzi da collezione.

Accanto ai vinili, i visitatori potranno trovare anche CD, DVD, musicassette e numerosi articoli dedicati al mondo della musica e dell'intrattenimento. Tra gli stand saranno presenti inoltre fumetti, libri, spille, locandine, gadget, video concerti e altri oggetti che hanno segnato la storia della cultura pop e del collezionismo musicale.

L'iniziativa rappresenta un'occasione per gli appassionati di tutte le età, che avranno la possibilità di cercare rarità, completare le proprie raccolte o semplicemente trascorrere qualche ora immersi tra suoni, ricordi e curiosità legate alla storia della musica.

L'apertura al pubblico è prevista sabato dalle 16 alle 21.30 e domenica dalle 10 alle 21. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'organizzazione al numero 368 3598007.

Per un intero fine settimana, il Marina di Brindisi si trasformerà così in un punto di riferimento per gli amanti del vinile e del collezionismo, offrendo un viaggio tra dischi, memorabilia e passioni senza tempo.

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