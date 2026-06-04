Brindisi, premio nazionale agli alunni dell'IC Bozzano Centro: vince il progetto sulle colazioni del mondo

BRINDISI – Un viaggio tra culture, tradizioni e sapori che ha conquistato la giuria nazionale. La classe II A dell'Istituto Comprensivo Bozzano Centro di Brindisi si è aggiudicata il primo premio del concorso nazionale "Le colazioni del mondo", iniziativa che ha coinvolto oltre 700 classi provenienti da tutta Italia.

La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi a Brindisi alla presenza dell'assessore comunale all'Istruzione Maria Lucia Vantaggiato e della dirigente scolastica Luisa Pastorelli. A rendere ancora più significativa la manifestazione sono stati proprio gli studenti protagonisti del progetto, che hanno presentato e condotto l'evento raccontando, ciascuno nella propria lingua d'origine, usanze, ingredienti e tradizioni legate alla colazione nei rispettivi Paesi.

Dall'Afghanistan alla Thailandia, passando per il Kurdistan e altre realtà culturali rappresentate in classe, gli alunni hanno illustrato come il cibo possa diventare uno strumento di conoscenza, dialogo e inclusione, offrendo al pubblico uno spaccato delle diverse identità che convivono quotidianamente all'interno della scuola.

Particolarmente emozionante il momento dedicato alle giovani protagoniste del progetto, che hanno indossato abiti tradizionali e da cerimonia dei Paesi di origine, accompagnate dalle loro famiglie e dalle insegnanti che hanno seguito il percorso educativo culminato con il prestigioso riconoscimento nazionale.

Il premio, patrocinato da Parmalat e Silac, è stato consegnato alla presenza della coordinatrice del progetto, Giulia Galli, che ha elogiato la capacità espressiva degli studenti e il valore culturale del lavoro realizzato. Nel suo intervento ha inoltre suggerito ai ragazzi la lettura de "Il Milione" di Marco Polo, ricordando come il celebre viaggiatore veneziano abbia raccontato popoli lontani attraverso le loro tradizioni, il cibo e la convivialità, strumenti di incontro tra culture che ancora oggi rappresentano un ponte tra i popoli.

Un successo che porta il nome di Brindisi alla ribalta nazionale e che conferma il ruolo della scuola come luogo di integrazione, crescita e valorizzazione delle diverse identità culturali.