Mesagne, al via “Autonomia in Azione”: percorsi di indipendenza e lavoro per 24 persone con disabilità

Presso Palazzo di Città di Mesagne, sabato 30 maggio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto “Autonomia in Azione – Modelli diffusi per la vita indipendente”, promosso dall’Ambito Territoriale Sociale BR4 (ATS BR4), consorzio che rappresenta l'ambito socio-sanitario comprendente i Comuni di Mesagne (capofila), Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torre Santa Susanna e Torchiarolo. L’iniziativa è finanziata pubblicamente attraverso i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2, Sub-investimento 1.2, dedicato ai percorsi di autonomia per persone con disabilità.

La conferenza stampa ha segnato l’avvio ufficiale di un percorso dedicato all’autonomia personale, sociale e lavorativa di persone con disabilità, attraverso esperienze educative individualizzate, attività pratiche e azioni di accompagnamento al lavoro tra Mesagne, nella sede di Apulia Tourism & Food APS, e Torre Santa Susanna, presso l’Azienda Agricola Stasi. Il programma coinvolge 24 beneficiari dei territori di Mesagne e Torre Santa Susanna - presenti alla conferenza stampa accompagnati dai loro familiari - impegnati in laboratori educativi, attività formative ed esperienze pratiche seguite da figure professionali specializzate, educatrici e psicologiche, in preparazione a un possibile ingresso nel mondo del lavoro.

L’organico dei soggetti privati costituiti in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) per la gestione del progetto è composto da: Cooperativa Sociale "Il Giglio" (ente capofila), Cooperativa Sociale San Bernardo, Associazione Apulia Tourism and Food, AIPD (Associazione Italiana Persone Down) sezione di Brindisi e Consorzio Leader.

A fare gli onori di casa è stato il neo eletto sindaco di Mesagne, Francesco Rogoli, il quale si è dichiarato "orgoglioso di ospitare il progetto di Autonomia in Azione nel territorio di Mesagne".

All'incontro ha preso parte il Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli, che ha analizzato l’impatto della misura: «È un'azione meritoria dell'Ambito di Mesagne. Mette al centro l'autonomia attraverso l'indipendenza, esperienze di co-housing e opportunità lavorative future per soggetti con difficoltà. I Comuni, l'Ambito e la Regione Puglia hanno il dovere di sostenere queste iniziative».

La dott.ssa Lucrezia Morleo, Presidente del Consorzio ATS BR4 Mesagne, ha approfondito le attività formative: «Il percorso offre supporto per l'autodeterminazione e l'autogestione. Mira inoltre a formare i ragazzi sulle nuove tecnologie e a reinserirli nel mondo del lavoro con tirocini nel tessuto locale, creando un vestito su misura per i loro sogni».

Francesco Siodambro, Direttore generale del Consorzio ATS BR4, ha sottolineato che «progetti di questa portata generano negli utenti autonomia ed autostima, innescando situazioni virtuose di resilienza. Ancora una volta il Consorzio dell'ambito territoriale BR4 si conferma leader in questa coprogettazione con gli enti privati. Noi abbiamo cooperare con gli enti del terzo settore, minuti di tutte le professionalità, per innestare proficuamente questo disegno progettuale nel tessuto socio sanitario».

I dettagli operativi e lo stato di avanzamento delle attività del progetto sono stati esposti da Laura Annalisa Lucchi, consigliera della Cooperativa San Bernardo e presidente di Apulia Tourism & Food APS: «I ragazzi stanno già sperimentando l'autonomia sociale, anche con pernottamenti fuori casa. Nella seconda fase entreranno nelle aziende partner. Rivolgo un appello alle imprese del territorio affinché ospitino queste persone pronte a mettersi in gioco». Al tavolo dei relatori è intervenuto anche Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi, in rappresentanza del comparto ricettivo locale che ha già fissato un legame di collaborazione con il progetto socio-sanitario.

Alla conferenza stampa erano presenti anche i rappresentanti e i delegati istituzionali dei soggetti partner del progetto: Giulia Natale, presidente della Cooperativa Sociale Il Giglio (ente capofila); Giuseppe Natale, direttore generale della Cooperativa Sociale San Bernardo; Stefania Calcagni, presidente dell'AIPD Brindisi; Stefania Pasimeni, presidente di Confcooperative Brindisi e socia del Consorzio Leader; Angelo Montesardi, coordinatore operativo del progetto “Autonomia in Azione”; Tiberio Saccomanno, vicepresidente cooperativa San Bernardo; Dott. Vincenzo Di Donna, Managing Medical Director della Cooperativa San Bernardo; Dora Bitonti, vice presidente Apulia Tourism & Food APS.

L’incontro è stato moderato da Sandra Santoro, presidente di APS Nura, insieme a Wasabi Design Studio, responsabile della comunicazione del progetto.