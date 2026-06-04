Aeroporti pugliesi da record: oltre 4,4 milioni di passeggeri nei primi cinque mesi del 2026. Brindisi cresce a doppia cifra

Continua a crescere il traffico aereo in Puglia. I dati relativi ai primi cinque mesi del 2026 confermano il momento particolarmente favorevole per gli aeroporti regionali, che registrano numeri in costante aumento sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, consolidando il ruolo della Puglia tra le destinazioni più attrattive del Paese.

Secondo i dati diffusi da Aeroporti di Puglia, tra gennaio e maggio gli scali di Bari, Brindisi e Foggia hanno movimentato complessivamente 4.416.966 passeggeri tra arrivi e partenze, con un incremento del 9,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. Una crescita che testimonia la solidità del sistema aeroportuale pugliese e l'efficacia delle strategie di sviluppo adottate negli ultimi anni per ampliare i collegamenti e attrarre nuove compagnie aeree.

Particolarmente significativo risulta il dato relativo al traffico internazionale, che continua a rappresentare uno dei principali motori dello sviluppo del settore. L’aeroporto del Salento di Brindisi ha registrato nei primi cinque mesi dell’anno 306.844 passeggeri sui voli di linea internazionali, con un incremento del 23,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Ancora più elevati i volumi registrati dallo scalo di Bari, che ha superato quota 1,7 milioni di passeggeri internazionali, attestandosi a 1.729.597 viaggiatori e facendo segnare una crescita del 21,3%.

Anche il mese di maggio conferma la tendenza positiva. Complessivamente gli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia hanno accolto 1.263.179 passeggeri, contro i 1.102.115 registrati nello stesso mese dello scorso anno, con un incremento del 14,6%.

Molto simili le performance dei due principali scali regionali. Bari registra una crescita del 15,4%, mentre Brindisi segna un aumento del 13,4%, confermando il forte interesse dei viaggiatori verso il Salento e l'intera area adriatica pugliese.

Ancora più marcato il trend dei collegamenti internazionali. Nel solo mese di maggio i passeggeri dei voli di linea esteri sono aumentati del 25,3% a Brindisi e del 26,2% a Bari rispetto allo stesso periodo del 2025. Numeri che evidenziano come la Puglia stia rafforzando il proprio posizionamento nei mercati turistici europei, beneficiando dell’apertura di nuove rotte e dell’incremento delle frequenze operate dalle principali compagnie aeree.

L'aeroporto di Brindisi continua a svolgere un ruolo strategico per il turismo del Salento e per l'intero territorio brindisino. La crescita dei collegamenti internazionali rappresenta infatti un'opportunità importante non solo per il settore turistico, ma anche per l'economia locale, favorendo investimenti, occupazione e sviluppo delle attività legate all'accoglienza, ai servizi e ai trasporti.

I risultati dei primi cinque mesi del 2026 lasciano inoltre intravedere prospettive incoraggianti per la stagione estiva ormai alle porte. Tradizionalmente i mesi compresi tra giugno e settembre rappresentano il periodo di maggiore affluenza per gli aeroporti pugliesi, grazie all'arrivo di milioni di turisti italiani e stranieri diretti verso le località balneari e culturali della regione.

Se il trend dovesse essere confermato nei prossimi mesi, il 2026 potrebbe chiudersi come uno degli anni migliori di sempre per il traffico aereo in Puglia, rafforzando ulteriormente il ruolo degli aeroporti regionali come infrastrutture strategiche per la crescita economica e turistica del territorio.