L'Ente Pasternak di Brindisi accompagna i giovani verso il lavoro: concluso il percorso IFTS da 800 ore.

Si è concluso il percorso IFTS dell'Ente Pasternak si Brindisi: 800 ore tra aula e aziende per preparare i professionisti di domani

Si è concluso con successo il percorso IFTS finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dall'Ente di Formazione Boris Pasternak di Brindisi, un progetto che ha consentito a giovani partecipanti di acquisire competenze specialistiche attraverso un articolato programma formativo che ha unito attività didattiche ed esperienza diretta in azienda.

Il percorso, della durata complessiva di 800 ore, è stato strutturato in 400 ore di formazione teorico-pratica in aula e 400 ore di training on the job, offrendo agli allievi l'opportunità di confrontarsi concretamente con il mondo del lavoro e con le esigenze delle imprese del territorio.

Determinante, in questa fase, è stata la collaborazione con le aziende Altenia e Half Bridge Automation, che hanno accolto gli studenti durante il periodo di stage, mettendo a disposizione competenze, professionalità e tutor qualificati per accompagnarli nel loro percorso di crescita.

L'esperienza rappresenta un esempio concreto di come i percorsi IFTS possano favorire il collegamento tra sistema formativo e tessuto produttivo, consentendo ai giovani di applicare sul campo quanto appreso durante le lezioni e di sviluppare competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.

«I percorsi IFTS rappresentano uno strumento fondamentale per creare un collegamento concreto tra formazione e impresa, permettendo ai giovani di mettere in pratica quanto appreso in aula e di confrontarsi con il mondo del lavoro in contesti reali», evidenzia l'Ente di Formazione Boris Pasternak nel tracciare il bilancio dell'iniziativa.

Al termine del progetto, il ringraziamento dell'ente brindisino è stato rivolto alle aziende partner, ai docenti, ai tutor e soprattutto agli allievi che hanno affrontato con impegno e determinazione un percorso impegnativo ma altamente qualificante.

Per l'Ente Pasternak di Brindisi, la conclusione di questo progetto rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di percorsi capaci di rispondere alle esigenze delle imprese e di creare nuove opportunità occupazionali sul territorio.

Ai partecipanti va l'augurio di un futuro professionale ricco di soddisfazioni, nella consapevolezza che le competenze acquisite durante questi mesi potranno rappresentare una solida base per le sfide lavorative che li attendono.