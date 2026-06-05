Attualità

L'Ente Pasternak di Brindisi accompagna i giovani verso il lavoro: concluso il percorso IFTS da 800 ore.

venerdì 5 giugno 2026

Si è concluso il percorso IFTS dell'Ente Pasternak si Brindisi: 800 ore tra aula e aziende per preparare i professionisti di domani

Si è concluso con successo il percorso IFTS finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dall'Ente di Formazione Boris Pasternak di Brindisi, un progetto che ha consentito a giovani partecipanti di acquisire competenze specialistiche attraverso un articolato programma formativo che ha unito attività didattiche ed esperienza diretta in azienda.

Il percorso, della durata complessiva di 800 ore, è stato strutturato in 400 ore di formazione teorico-pratica in aula e 400 ore di training on the job, offrendo agli allievi l'opportunità di confrontarsi concretamente con il mondo del lavoro e con le esigenze delle imprese del territorio.

Determinante, in questa fase, è stata la collaborazione con le aziende Altenia e Half Bridge Automation, che hanno accolto gli studenti durante il periodo di stage, mettendo a disposizione competenze, professionalità e tutor qualificati per accompagnarli nel loro percorso di crescita.

L'esperienza rappresenta un esempio concreto di come i percorsi IFTS possano favorire il collegamento tra sistema formativo e tessuto produttivo, consentendo ai giovani di applicare sul campo quanto appreso durante le lezioni e di sviluppare competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.

«I percorsi IFTS rappresentano uno strumento fondamentale per creare un collegamento concreto tra formazione e impresa, permettendo ai giovani di mettere in pratica quanto appreso in aula e di confrontarsi con il mondo del lavoro in contesti reali», evidenzia l'Ente di Formazione Boris Pasternak nel tracciare il bilancio dell'iniziativa.

Al termine del progetto, il ringraziamento dell'ente brindisino è stato rivolto alle aziende partner, ai docenti, ai tutor e soprattutto agli allievi che hanno affrontato con impegno e determinazione un percorso impegnativo ma altamente qualificante.

Per l'Ente Pasternak di Brindisi, la conclusione di questo progetto rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di percorsi capaci di rispondere alle esigenze delle imprese e di creare nuove opportunità occupazionali sul territorio.

Ai partecipanti va l'augurio di un futuro professionale ricco di soddisfazioni, nella consapevolezza che le competenze acquisite durante questi mesi potranno rappresentare una solida base per le sfide lavorative che li attendono.

Altri articoli
FasanoSera
Emergenza-urgenza, concluso a Fasano il corso di idoneità 118: consegnati gli attestati ai nuovi operatori
05/06/2026
FASANO – Si è concluso questa mattina, nel Centro di formazione permanente del 118 di Speziale, il corso di idoneità per il ...
BrindisiSera
Carabinieri, celebrato a Brindisi il 212° anniversario dell’Arma: oltre 59mila chiamate al 112 e 463 arresti nell’ultimo anno
05/06/2026
BRINDISI – Si è svolta oggi, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la cerimonia per il 212° anniversario della ...
BrindisiSera
Asl Brindisi, esperti a confronto sulla sicurezza trasfusionale: focus su SoHO, Patient Blood Management ed “errore zero”
05/06/2026
BRINDISI – Le nuove frontiere della medicina trasfusionale, la gestione delle sostanze di origine umana (SoHO), il Patient Blood Management e ...
FrancavillaSera
Maxi incendio nel centro rifiuti di Francavilla Fontana: nube di fumo visibile a chilometri, scatta l'allerta precauzionale
05/06/2026
FRANCAVILLA FONTANA – Un vasto incendio è divampato nella mattinata di oggi all'interno del Centro Comunale di Raccolta di Francavilla ...
BrindisiSera
Brindisi, docenti dalla Spagna alla scuola Pacuvio per un progetto Erasmus+: focus su STEM, robotica e inclusione
05/06/2026
BRINDISI – Un'importante esperienza di cooperazione internazionale ha coinvolto nei giorni scorsi la scuola Pacuvio di Brindisi, che ha ...
BrindisiSera
Parto senza dolore al Perrino, Antonucci: “Una battaglia iniziata nel 2019 che oggi diventa realtà”
05/06/2026
Abbiamo creduto fin dall’inizio che a ogni donna dovesse essere garantito il diritto di affrontare il parto senza dolore. Un principio di ...
cultura
Al Castello Imperiali l’arte diventa teatro: l’universo di Mitoraj prende vita con “Icaro Infinito Studio #1”
FRANCAVILLA FONTANA – Una mostra che continua a reinventarsi e a sorprendere il pubblico con nuove contaminazioni ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce