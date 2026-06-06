Nuovo ospedale Monopoli-Fasano, al via trasferimenti e navette: apertura tra opportunità e timori per la sanità brindisina

Prenderà ufficialmente il via da lunedì 8 giugno il percorso che condurrà all'apertura del nuovo ospedale Monopoli-Fasano, una delle più importanti infrastrutture sanitarie realizzate negli ultimi anni in Puglia. In parallelo all'avvio del trasferimento dei pazienti dall'ospedale San Giacomo di Monopoli, entrerà in funzione anche un servizio sperimentale di trasporto pubblico dedicato a collegare il nuovo presidio con i principali centri del territorio.

La nuova struttura, situata in contrada Lamalunga-Sant'Antonio d'Ascula, servirà un bacino potenziale di circa 264mila abitanti distribuiti tra le province di Bari, Brindisi e Taranto. Tra i comuni interessati figurano Monopoli, Conversano, Polignano a Mare, Putignano, Noci, Castellana Grotte, Locorotondo e Alberobello, ma anche Fasano, Ostuni, Cisternino, Ceglie Messapica e Martina Franca.

La ASL Bari ha predisposto un articolato piano operativo che accompagnerà, dall'8 al 15 giugno, il trasferimento dei 120 pazienti attualmente ricoverati nel presidio di Monopoli. L'intera operazione sarà coordinata da una task force istituita nell'ambito della cabina di regia convocata in Prefettura a Bari, alla quale hanno partecipato Regione Puglia, Protezione Civile, Anas, amministrazioni comunali e forze dell'ordine.

Per agevolare le operazioni di trasferimento e garantire la massima sicurezza durante il passaggio delle ambulanze, nei giorni interessati saranno sospesi alcuni cantieri presenti lungo la statale 16 e nelle aree limitrofe al nuovo ospedale.

Contestualmente all'avvio delle attività sanitarie, partirà anche il nuovo servizio sperimentale di trasporto pubblico locale gestito da Cotrap. Il piano prevede collegamenti diretti tra le stazioni ferroviarie di Polignano a Mare, Monopoli e Fasano e il nuovo ospedale, con un totale di 18 corse giornaliere distribuite nell'arco della giornata.

Per quanto riguarda il territorio fasanese, il servizio avrà come punto di raccolta principale il parcheggio del nuovo Palazzetto dello Sport di Vigna Marina, individuato come hub strategico per l'interscambio. La prima corsa partirà dalla stazione ferroviaria di Fasano alle 6.25, consentendo al personale sanitario e agli utenti di raggiungere il presidio già nelle prime ore del mattino.

L'obiettivo dichiarato è favorire gli spostamenti di operatori sanitari, pazienti, familiari e visitatori, offrendo un'alternativa sostenibile all'utilizzo dell'automobile privata e facilitando l'accesso a una struttura destinata a diventare un punto di riferimento per l'intera area.

L'apertura del nuovo ospedale, tuttavia, continua ad alimentare il dibattito politico. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Tommaso Scatigna ha criticato il sistema dei collegamenti predisposto dalla Regione, ritenendolo insufficiente per garantire un accesso agevole ai cittadini provenienti da numerosi comuni del Sud-Est barese.

A esprimere preoccupazione è anche il consigliere regionale Luigi Caroli, che guarda agli effetti che il nuovo assetto sanitario potrebbe avere sulla provincia di Brindisi. Secondo l'esponente dell'opposizione, il progressivo spostamento dell'utenza proveniente da Fasano, Ostuni, Cisternino e Ceglie Messapica verso il nuovo ospedale potrebbe, nel tempo, incidere sui finanziamenti, sul personale e sui servizi delle strutture ospedaliere brindisine.

Da qui la richiesta alla Regione di garantire formalmente che l'attivazione del nuovo presidio non comporti depotenziamenti o accorpamenti dei servizi sanitari presenti nella provincia di Brindisi.

Mentre proseguono le polemiche e le richieste di chiarimento sul futuro equilibrio della rete ospedaliera pugliese, il conto alla rovescia è ormai terminato. Con l'avvio dei trasferimenti e l'attivazione delle nuove navette, il nuovo ospedale Monopoli-Fasano si prepara ad accogliere i primi pazienti e a diventare il principale punto di riferimento sanitario per un vasto territorio compreso tra Bari, Brindisi e Taranto.

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Navette per il nuovo ospedale: gli orari da Fasano

Da lunedì 8 giugno sarà attivo il servizio sperimentale Cotrap che collegherà Fasano e il nuovo ospedale Monopoli-Fasano.

Corse di andata (Fasano Scalo – Ospedale)

06:25

07:40

08:40

11:25

13:25

17:00

19:00

20:15

Le corse effettuano fermata anche presso il parcheggio del nuovo Palazzetto dello Sport di Vigna Marina, individuato come hub principale per l'utenza fasanese.

Corse di ritorno (Ospedale – Fasano Scalo)

07:10

08:10

10:10

12:55

14:10

18:20

19:35

21:10