TalentiNews Magazine, pubblicato il settimo numero: i giovani di Talenti Liberi raccontano il territorio attraverso il giornalismo

OSTUNI - Prosegue con entusiasmo e determinazione il percorso editoriale di Talenti Liberi, che ha annunciato l’uscita del settimo numero di TalentiNews Magazine, il periodico di informazione dedicato a sport, cultura e attualità interamente realizzato dagli allievi della scuola.

Un progetto che continua a crescere e a consolidarsi come laboratorio di formazione e partecipazione giovanile, offrendo ai ragazzi del territorio l’opportunità di avvicinarsi concretamente al mondo del giornalismo, sviluppando competenze nella scrittura, nella ricerca delle notizie e nella comunicazione.

L’iniziativa rappresenta uno degli esempi più significativi dell’impegno di Talenti Liberi nel valorizzare le capacità delle nuove generazioni, trasformando la passione per l’informazione in uno strumento di crescita personale e di cittadinanza attiva. Attraverso le pagine del magazine, gli studenti raccontano eventi, storie e realtà del territorio con uno sguardo fresco e autentico, contribuendo a creare un legame sempre più forte tra scuola e comunità.

La versione cartacea del settimo numero è disponibile gratuitamente presso la biblioteca cittadina, nella sede di Talenti Liberi e negli esercizi commerciali partner che sostengono il progetto editoriale. Un sostegno fondamentale che consente all’iniziativa di proseguire e di raggiungere un pubblico sempre più ampio.

Per chi preferisce la lettura digitale, il magazine può essere scaricato dal sito ufficiale di Talenti Liberi oppure consultato online attraverso la versione sfogliabile.

Ma il progetto guarda già avanti. La redazione di TalentiNews Magazine è infatti aperta a nuovi collaboratori: ragazze e ragazzi appassionati di giornalismo e scrittura possono entrare a far parte del gruppo, proponendo articoli e idee per le prossime uscite.

Con il settimo numero, Talenti Liberi conferma ancora una volta la volontà di investire sui giovani e sulle loro potenzialità, offrendo uno spazio concreto in cui esprimersi, raccontare il territorio e costruire competenze utili per il futuro.