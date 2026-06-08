APERTA LA CALL PER STARTLAB BRINDISI - TARANTO, LA SUB-COMPETITION DI START CUP PUGLIA 2026

La sfida dell'innovazione riparte da Brindisi e Taranto. È ufficialmente aperta la call per partecipare a StartLab Brindisi-Taranto, la competizione territoriale che accompagna aspiranti imprenditori, ricercatori, studenti e startup innovative verso la partecipazione alla Start Cup Puglia 2026. L'iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, punta a valorizzare le migliori idee d'impresa ad alto contenuto innovativo, offrendo ai partecipanti un'importante opportunità di crescita, formazione e confronto con il mondo dell'innovazione e degli investimenti.

Fino al 27 giugno 2026 è possibile trasmettere domanda di partecipazione alla sub-competition territoriale "StartLab Brindisi - Taranto" procedura selettiva di natura comparativa indetta dalla Camera di commercio di Brindisi - Taranto e inserita organicamente nel quadro della Start Cup Puglia 2026, organizzata da ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'Innovazione, in collaborazione con Regione Puglia, Comitato dei Promotori e PNI - Premio Nazionale per l'Innovazione.

La call sarà presentata domani 9 giugno nel corso dell’evento “Giovani, innovazione e impresa sociale”, nella Sala Resta della Cittadella delle imprese di Taranto, dalle ore 10.00.

Chi può partecipare alla sub-competition:

Team informali (Gruppi di Progetto) composti da un numero minimo di 2 persone fisiche, maggiorenni, che intendano sviluppare un’iniziativa imprenditoriale innovativa.

Imprese innovative già costituite costituite a partire dal 1° ottobre 2025. Sono ammesse le imprese costituite nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2025, a condizione che la data di inizio effettivo delle attività operative, come risultante dalla Visura Camerale, sia non antecedente al 1° ottobre 2025.

I settori di riferimento nei quali si può concorrere: Life Science-MEDTech, ICT, Cleantech & Energy, Industrial

Titoli di preferenza:

la derivazione dei progetti da percorsi di ricerca istituzionale (tesi, dottorati, progetti PRIN, Horizon Europe, ecc.) o il coinvolgimento diretto di personale di ricerca di Università o Enti Pubblici di Ricerca;

progetti ad alto impatto sociale presentati da società benefit o da team informali che intendano costituirsi come società benefit, che si distinguano per la capacità di generare valore sociale e/o ambientale per il territorio e la collettività.

Premio in denaro: al progetto vincitore sarà assegnato un premio in denaro pari a € 2.000,00, messo a disposizione da ARTI Puglia.

Per tutti i dettagli, il Regolamento è disponibile sul sito della Camera di commercio: https://www.brta.camcom.it/notizie/startlab-brindisi-taranto-2026



La Sub-competition territoriale è indetta e disciplinata dalla Camera di commercio di Brindisi - Taranto, in qualità di ente capofila, nonché di componente del Comitato promotore di Start Cup, anche attraverso le proprie articolazioni operative SNI – Servizio Nuove Imprese e PID – Punto Impresa Digitale. L’iniziativa è attuata in regime di stretta collaborazione istituzionale con un partenariato composto da: Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" - Università degli studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari, Università del Salento, CETMA, Confindustria Taranto, Fondazione Taranto 25, The Qube, Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, Puglia Sviluppo S.p.A. SB, Galattica - Rete Giovani Puglia, Percorsi d’Impresa, Confartigianato Imprese Taranto, Federazione provinciale Coldiretti Brindisi-Taranto, Confcommercio Brindisi, CNA Brindisi-Taranto, UPALAP Taranto, Confcooperative Brindisi, Confcooperative Taranto, Unsic Taranto, Confesercenti Brindisi, Rete (un progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Invitalia) e da altri soggetti che intendano aderire successivamente.



Taranto/Brindisi, 8 giugno 2026

Ufficio stampa Camera di commercio Brindisi-Taranto