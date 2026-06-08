Nuovo ponte tra Salento e Germania: partiti i voli diretti Brindisi-Francoforte

Nuove opportunità per il turismo, i viaggi d'affari e i collegamenti internazionali tra il Salento e l'Europa. È stato inaugurato il nuovo volo diretto Brindisi-Francoforte operato da Discover Airlines, compagnia leisure del gruppo Lufthansa, che rafforza ulteriormente la presenza del vettore tedesco negli aeroporti pugliesi dopo i collegamenti già attivi su Bari.

La nuova rotta, operata con aeromobili Airbus A320neo di ultima generazione, sarà disponibile per tutta la stagione estiva con due frequenze settimanali. I voli partiranno da Francoforte il martedì alle 10.45 e il venerdì alle 8.30, mentre da Brindisi i decolli sono programmati rispettivamente alle 13.20 e alle 11.05.

L'avvio del collegamento rappresenta un importante passo avanti per l'aeroporto del Salento, che amplia il proprio network internazionale puntando su uno dei mercati turistici più strategici per il territorio. La Germania, infatti, continua a rappresentare una delle principali aree di provenienza dei visitatori diretti nel Salento e nelle province del Sud della Puglia.

I numeri registrati dal volo inaugurale confermano l'interesse verso la nuova tratta: all'arrivo da Francoforte sono sbarcati 135 passeggeri, mentre 167 viaggiatori si sono imbarcati da Brindisi verso la città tedesca.

«Prosegue la nostra azione finalizzata ad arricchire l'offerta di collegamenti, soprattutto internazionali, da Brindisi», ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. «L'aeroporto del Salento rappresenta per la rete aeroportuale pugliese un'infrastruttura strategica, soprattutto per l'industria turistica del sud della regione. Il mercato tedesco è storicamente uno dei più importanti per quest'area e questo ulteriore volo non potrà che portare benefici al territorio».

Oltre a favorire i flussi turistici, la nuova rotta risponde anche alle esigenze di mobilità della comunità pugliese residente in Germania e del tessuto imprenditoriale locale, rafforzando i rapporti economici e commerciali tra i due territori.

Il valore strategico del collegamento è legato anche al ruolo di Francoforte come uno dei principali hub aeroportuali europei. Grazie alla rete Lufthansa e ai partner dell'alleanza Star Alliance, i passeggeri in partenza da Brindisi potranno raggiungere con un solo scalo numerose destinazioni internazionali in Nord America, Asia, Africa e Canada, ampliando notevolmente le possibilità di connessione con il resto del mondo.

Con l'arrivo del nuovo collegamento di Discover Airlines, l'aeroporto di Brindisi consolida così il proprio percorso di crescita sul mercato internazionale, rafforzando il ruolo di porta d'accesso privilegiata al Salento e al Sud della Puglia.