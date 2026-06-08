Lavoro

Brindisi, l'IFTS Pasternak arriva al traguardo: formazione specialistica e esperienza in azienda

lunedì 8 giugno 2026

Si è concluso con successo il percorso IFTS finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dall'Ente di Formazione Boris Pasternak di Brindisi, un progetto che ha offerto ai partecipanti l'opportunità di acquisire competenze specialistiche attraverso un percorso formativo capace di coniugare teoria, pratica e esperienza diretta nel mondo del lavoro.

L'iniziativa, della durata complessiva di 800 ore, ha previsto 400 ore di formazione teorico-pratica in aula e altre 400 ore di training on the job, consentendo agli allievi di confrontarsi concretamente con le dinamiche aziendali e con le esigenze del tessuto produttivo del territorio.

Un ruolo determinante è stato svolto dalle aziende partner Altenia e Half Bridge Automation, che hanno accolto gli studenti durante il periodo di stage, mettendo a disposizione competenze, professionalità e tutor qualificati per accompagnarli nel percorso di crescita professionale.

L'esperienza si conferma un esempio virtuoso di integrazione tra formazione e impresa, dimostrando come i percorsi IFTS possano favorire il trasferimento delle competenze dal contesto didattico a quello lavorativo, rendendo i giovani maggiormente preparati ad affrontare le sfide del mercato del lavoro.

«I percorsi IFTS rappresentano uno strumento fondamentale per rafforzare il collegamento tra sistema formativo e mondo produttivo, permettendo ai giovani di mettere in pratica quanto appreso in aula e di confrontarsi con contesti professionali reali», sottolinea l'Ente di Formazione Boris Pasternak nel bilancio conclusivo dell'iniziativa.

Al termine del progetto, l'ente brindisino ha espresso il proprio ringraziamento alle aziende partner, ai docenti, ai tutor e soprattutto agli allievi che hanno affrontato con impegno, costanza e determinazione un percorso formativo impegnativo ma altamente qualificante.

Per l'Ente Pasternak, la conclusione di questo percorso rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di opportunità formative in grado di rispondere alle esigenze delle imprese e di favorire l'inserimento occupazionale dei giovani del territorio.

Ai partecipanti va l'augurio di un futuro professionale ricco di soddisfazioni, nella consapevolezza che le competenze maturate durante questi mesi costituiscono una base solida su cui costruire il proprio percorso lavorativo.

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