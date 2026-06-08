Teatro

Teatro Verdi SOLD-OUT per l’AIPD Brindisi: i ragazzi conquistano il pubblico con la storia di San Francesco

lunedì 8 giugno 2026

In scena la storia di San Francesco d’Assisi: una serata straordinaria all'insegna dell'inclusione, dell'arte e della solidarietà.

BRINDISI – Un Teatro Verdi straripante, un’energia travolgente e un’atmosfera carica di magia. Sabato sera la città di Brindisi ha vissuto un momento di straordinaria bellezza grazie all’Associazione AIPD Brindisi APS-ETS, che ha portato in scena lo spettacolo "Forza, venite gente - Avrai ali per volare".

Un vero e proprio trionfo che ha registrato il tutto esaurito, regalando al pubblico una serata indimenticabile, nella quale i veri protagonisti sono stati i ragazzi dell'AIPD. Attraverso il racconto della storia di San Francesco d’Assisi, i giovani attori hanno conquistato la platea, dimostrando come il teatro e l'arte siano strumenti di inclusione potentissimi, capaci di far volare chiunque oltre ogni pregiudizio.

Il successo della manifestazione è il frutto di un grande lavoro di squadra e di una solida rete istituzionale. L'evento è stato realizzato grazie al fondamentale contributo del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Antonio Giampietro, e di Fondazione Puglia. Inoltre, ha goduto del prestigioso patrocinio del Comitato per la celebrazione dell'ottocentenario della morte di San Francesco, istituito dal Sacro Convento di Assisi, e dei Comuni di Brindisi, Mesagne, Torre Santa Susanna, Francavilla Fontana, Torchiarolo e San Vito dei Normanni.

La serata ha visto la partecipazione di numerose autorità e rappresentanti istituzionali, a testimonianza della vicinanza del territorio alla causa dell'AIPD. L'associazione ha voluto ringraziare per la presenza e il sostegno Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi; Francesco Rogoli, sindaco di Mesagne; Toni Matarrelli, presidente del Consiglio regionale della Puglia; Isabella Lettori, consigliera regionale; Antonio Calabrese, direttore del Consorzio CIISAF; Ercole Saponaro, assessore alle Politiche sociali del Comune di Brindisi; Fernanda Prete, dirigente delle Politiche sociali della Provincia di Brindisi; Giuseppina Scarano, garante comunale dei diritti delle persone con disabilità; Anna Chiara De Nozza di ARPAL Puglia; Roberto Fusco, consigliere comunale di Brindisi; Massimiliano Fiorentino, presidente del CROAS Puglia; don Mimmo Roma; Carmelo Grassi della Fondazione Nuovo Teatro Verdi e Carmen Taurino, dirigente del Liceo Classico "Benedetto Marzolla" e del Liceo Artistico-Musicale "Simone-Durano".

Un ringraziamento particolarmente caloroso ed emozionato è stato rivolto anche alle associazioni e agli amici che hanno condiviso il palco e sostenuto l'iniziativa: Ilaria Caravaglio, Alfonso De Giorgi, Mary Diodicibus, Daniela Errico, Tony Bottazzo, la Cooperativa Sociale Immaginabile, Desteenazione e FM Musica e Spettacolo, oltre a tutti coloro che hanno partecipato dalla platea.

Un pensiero speciale è stato dedicato a Stefano Luisi, rappresentante dell'Ufficio del Garante, per le parole pronunciate durante la serata:

"Ho appreso che l'evento era in omaggio a San Francesco. Lui si è spogliato di tutto, è diventato uno degli ultimi e ci ha insegnato l'accoglienza, l'umiltà e l'inclusione. Desidero ringraziare gli organizzatori, le famiglie, gli educatori, gli artisti e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa. Ma soprattutto desidero ringraziare i protagonisti di questa serata, che con il loro talento ci offrono un messaggio potente: la diversità non è un limite, ma una ricchezza.

Che questo omaggio a San Francesco diventi per tutti noi un invito a costruire una società più giusta, più accogliente e più umana. Non servono tante parole, ma le emozioni che gli attori sapranno regalare dal palco".

E le emozioni, sul palco del Verdi, non sono certo mancate. I ragazzi dell'AIPD Brindisi hanno saputo trasformare testi e musiche di un'opera storica in un autentico inno alla vita, dedicando lo spettacolo all'amica Paoletta, scomparsa prematuramente circa un anno fa, e abbattendo idealmente ogni barriera.

Perché, quando si dà spazio all'amore, non esistono limiti. Solo ali per volare insieme verso un futuro più inclusivo.

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