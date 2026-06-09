Torneo nazionale veterinari, un aiuto concreto a Torre Guaceto: donato un macchinario per la cura delle tartarughe marine

TORRE GUACETO – Sport, solidarietà e tutela dell’ambiente si sono incontrati nella 25ª edizione del Torneo Nazionale Medici Veterinari, che quest’anno ha scelto di dedicare la manifestazione alla Riserva di Torre Guaceto, trasformando l’evento in un’importante occasione di sostegno concreto alle attività di salvaguardia della fauna marina.

Oltre 800 persone tra atleti, familiari e accompagnatori hanno partecipato alla manifestazione, che dal 2 al 7 giugno ha animato gli impianti sportivi di San Vito dei Normanni, Ostuni, Carovigno e Latiano. Undici squadre maschili e nove femminili si sono affrontate sui campi da calcio del territorio, vivendo al tempo stesso un’esperienza a stretto contatto con la natura e con le attività di conservazione portate avanti nella riserva.

L’edizione 2026, significativamente denominata “Torre Guaceto 2026”, ha avuto come obiettivo non solo quello di celebrare il venticinquesimo anniversario del torneo, ma anche di lasciare un segno tangibile sul territorio ospitante. Grazie a una raccolta fondi organizzata durante l’evento attraverso una lotteria benefica, i medici veterinari hanno infatti finanziato l’acquisto di un apparecchio per la laserterapia destinato al Centro Recupero Tartarughe Marine della riserva.

«Quando abbiamo accettato di organizzare il torneo in Puglia volevamo che questa edizione lasciasse qualcosa di concreto al territorio che ci ha accolto», ha spiegato Michele Colamonaco, veterinario responsabile dell’organizzazione regionale. «Per chi dedica la propria vita alla salute degli animali, legarsi a una realtà come Torre Guaceto è stata una scelta naturale. Volevamo che le nostre donazioni fossero utili a curare animali proprio qui, in questo mare».

La strumentazione donata consentirà di migliorare le cure rivolte agli esemplari feriti, in particolare alle tartarughe marine vittime di collisioni con imbarcazioni, intrappolamenti nelle reti da pesca o ingestione di plastica. Proprio il problema dell’inquinamento marino è stato uno dei temi centrali della manifestazione, che per la prima volta è stata organizzata in modalità completamente plastic free.

Durante il soggiorno nel territorio, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare il Centro Recupero Tartarughe Marine e prendere parte ad attività naturalistiche all’interno dell’area protetta, entrando in contatto diretto con il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori della riserva.

Particolarmente soddisfatto il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Stefano Convertini, che ha voluto ringraziare organizzatori e partecipanti per il gesto di generosità.

«Ogni giorno affrontiamo un grande impegno per soccorrere e curare gli animali in difficoltà. Dietro ogni esemplare recuperato e restituito al mare c'è un enorme lavoro di professionalità e dedizione. Contributi come questo rappresentano un sostegno prezioso e ci ricordano quanto sia importante fare rete per la tutela dell'ambiente e della biodiversità».

L’iniziativa dimostra come un evento sportivo possa trasformarsi in un’occasione di sensibilizzazione e solidarietà, lasciando un’eredità concreta a favore della conservazione della natura. Un gesto che contribuirà a rafforzare le attività del centro recupero di Torre Guaceto e a migliorare le possibilità di cura per numerosi animali marini in difficoltà.