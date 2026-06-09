Lavoro in provincia di Brindisi, 164 posti disponibili nel 22° report: ristorazione, agricoltura e turismo trainano le assunzioni

22° REPORT 2026 OFFERTE DI LAVORO AMBITO TERRITORIALE DI BRINDISI

Sono 164 le opportunità di lavoro attualmente disponibili nella provincia di Brindisi attraverso i Centri per l'Impiego coordinati da ARPAL Puglia. È quanto emerge dal 22° report settimanale dell'Ambito territoriale di Brindisi, che fotografa una situazione dinamica del mercato del lavoro locale con 86 annunci attivi distribuiti in numerosi comparti produttivi.

A trainare la domanda di personale è il settore della ristorazione, che concentra il maggior numero di ricerche con 31 figure professionali richieste. Seguono agricoltura e zootecnia con 21 posti disponibili, turismo e commercio con 19 opportunità e il comparto della logistica con 15 posizioni aperte.

Numerose richieste arrivano anche dal settore industriale, che ricerca 14 lavoratori, e dall'edilizia con 11 figure professionali. Dieci, invece, le opportunità segnalate nell'ambito della formazione, mentre nove riguardano attività di manutenzione.

Il report evidenzia inoltre cinque posizioni nei servizi, quattro nell'artigianato e due opportunità ciascuna nei settori marketing, ingegneristico, contabile, arredamento e alimentare. Una figura professionale è ricercata rispettivamente nei comparti sociale, sanitario, metalmeccanico e dell'impiantistica elettrica.

Tra le opportunità presenti figura anche un'offerta di lavoro riservata alle categorie protette, confermando l'attenzione verso l'inclusione lavorativa e l'accesso al mercato del lavoro per le persone più fragili.

Oltre alle offerte presenti sul territorio, il report segnala diverse opportunità di lavoro e formazione all'estero promosse attraverso la rete EURES, il programma europeo che favorisce la mobilità professionale tra i Paesi dell'Unione Europea.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla formazione. Restano infatti disponibili informazioni aggiornate sui corsi rivolti a diplomati e disoccupati, sui percorsi serali per adulti e sulle iniziative legate ai programmi Garanzia Giovani e NEET, strumenti fondamentali per favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

Tutte le offerte sono pubblicate quotidianamente sul portale regionale "LavoroXTe Puglia", dove i candidati possono presentare la propria candidatura direttamente online attraverso l'utilizzo dello SPID.

ARPAL Puglia invita inoltre cittadini e imprese a seguire la pagina Facebook "Centri Impiego Brindisi e provincia", il portale SINTESI Brindisi e i profili Google dei singoli Centri per l'Impiego per restare aggiornati sulle nuove opportunità occupazionali, sugli eventi di orientamento e sulle iniziative dedicate alla ricerca attiva del lavoro.

Per ricevere supporto e informazioni, è possibile rivolgersi ai Centri per l'Impiego di Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne e Ostuni, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.