Pulizie sanitarie, confronto costruttivo tra Cobas e Asl Brindisi: focus su tutele occupazionali e prospettive future

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO IL COMUNICATO INTEGRALE COBAS BRINDISI

Il Sindacato Cobas ha incontrato questa mattina , Martedì 9 Giugno 2026, il Direttore Generale della ASL di Brindisi, Maurizio De Nuccio,nella sua sede di via Napoli.

Il Cobas a conclusione dell’incontro ha dichiarato lo stato di agitazione nei confronti della Regione Puglia chiedendo un incontro immediato con l’Assessore Regionale alla Sanità , Donato Pentassuglia, per le mancate risposte sull’argomento Pulizie di Brindisi.

Se non risponde alla nostra richiesta di incontro andiamo a trovarlo noi a Bari.

Abbiamo esposto intanto al Direttore Generale le nostre iniziative sindacali rivolte a Colser e Meridionale Servizi per il consolidamento delle ore giornaliere e la necessità già da adesso del cambio di contratto nazionale da Multiservizi a Sanità Privata, qualunque siano le prospettive .

Sul consolidamento delle ore abbiamo spiegato al Direttore Generale che il Cobas ha ricevuto da Colser la disponibilità a dare le risposte poste dai dipendenti per la fine di Giugno 2026.

Bisogna immediatamente risolvere questi problemi che sono necessari per possibili cambiamenti della vita lavorativa dei dipendenti nell’immediato futuro.

Il Sindacato Cobas ha posto queste domande al Direttore :

1)Quali sono le decisioni della ASL di Brindisi per il settore delle pulizie , in particolare per la gara Consip.

2)Dalla Regione Puglia ha ricevuto decisioni sul problema internalizzazioni delle pulizie di Brindisi?

Dove è andato a finire l’impegno preso dall’Assessore alla Sanità ,Donato Pentassuglia, di bloccare temporaneamente nuove assunzioni in Sanitaservice per una analisi dei costi degli anni precedenti ma per Brindisi di dare una risposta ai lavoratori e alle lavoratrici di Colser e Meridionale Servizi per una possibile internalizzazione del servizio ?

Il Direttore ha preso atto delle nostre dichiarazioni di principio ed alle domande specifiche ha così risposto:

1) Nelle more di una mancanza di decisioni da parte della Regione Puglia la ASL di Brindisi ha deciso di preparare una nuova gara, nelle modalità che riterrà più opportuno.

Sostanzialmente potrebbe non essere una gara di tipo Consip ma di tipo classico.

2)L’ASL di Brindisi non ha ricevuto finora nessun tipo di decisione da parte della Regione Puglia, pur non avendo mai mai mostrato contrarietà a tale ipotesi.

Le carte, dice il Direttore della ASL Brindisi, dal nostro punto di vista le abbiamo consegnate per una possibile internalizzazione ed aspettiamo le relative decisioni Regionali sull’argomento.

Il Direttore a conclusione della riunione ha affermato che la positiva sollecitazione del sindacato Cobas lo porta subito a convocare tutte le organizzazioni sindacali .