Attualità

Tre sacerdoti nella memoria di Tuturano: nuove vie dedicate a don Arciprete, don Morroi e don Astore

venerdì 12 giugno 2026

TUTURANO– Tre figure che hanno lasciato un segno profondo nella storia religiosa e sociale di Tuturano saranno ricordate nella toponomastica cittadina. La Giunta comunale di Brindisi ha infatti approvato la delibera con cui vengono assegnate le denominazioni di “Via Don Giustino Arciprete (1886-1978)”, “Via Don Vincenzo Morroi (1918-2003)” e “Via Don Angelo Astore (1952-2015)” a tre tratti stradali di nuova istituzione nella frazione brindisina.

L'iniziativa nasce dalla volontà di rendere omaggio a tre sacerdoti che, in epoche diverse, hanno rappresentato punti di riferimento per la comunità di Tuturano, distinguendosi per il loro impegno pastorale, educativo e sociale. La proposta è stata avanzata da Vincenzo Sanapo, componente del Comitato fr/Azione Tuturano, con il sostegno dell'associazione culturale omonima e della parrocchia Maria Santissima Addolorata.

Le nuove vie si trovano nella zona 167 della frazione, nell'area di espansione urbanistica situata alle spalle del monumento al Cristo Redentore e nelle vicinanze del palazzetto dello sport dedicato a don Domenico De Franceschi. Trattandosi di strade finora prive di denominazione, l'intitolazione non comporterà modifiche alla numerazione civica o disagi per i residenti.

Tra le figure celebrate spicca don Giustino Arciprete, originario della Basilicata e giunto a Tuturano nel 1940. È ricordato soprattutto per aver guidato la realizzazione della nuova chiesa parrocchiale, inaugurata nel 1953, riuscendo a coinvolgere l'intera comunità in un'opera considerata fondamentale per la crescita del paese negli anni difficili del dopoguerra.

A don Vincenzo Morroi viene riconosciuto invece un importante ruolo educativo e culturale. Sacerdote dalla vasta preparazione, dedicò gran parte della propria vita alla formazione dei giovani e all'assistenza dei più bisognosi, lasciando un ricordo particolarmente vivo nelle comunità in cui svolse il proprio ministero, compresa quella di Tuturano.

L'intitolazione di una strada a don Angelo Astore rappresenta infine il riconoscimento per una testimonianza di fede che ha segnato profondamente la comunità locale. Parroco della chiesa Maria Santissima Addolorata dal 1987 al 2001, nel 2006 fu vittima di un grave incidente stradale che lo rese tetraplegico. Nonostante le difficoltà, continuò a essere un punto di riferimento spirituale per tanti fedeli fino alla sua scomparsa nel 2015.

L'iter amministrativo proseguirà ora con il previsto passaggio in Prefettura per l'autorizzazione definitiva. Successivamente potranno essere installate le targhe che renderanno ufficiale l'intitolazione delle tre nuove vie, consegnando alla memoria collettiva di Tuturano il ricordo di tre sacerdoti che hanno contribuito in modo significativo alla crescita della comunità.

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