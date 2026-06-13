Un anno dopo il sacrificio di Carlo Legrottaglie: commozione e memoria tra Francavilla e Ostuni

A un anno dalla sua uccisione durante un servizio operativo, Francavilla Fontana e Ostuni hanno ricordato il maresciallo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie con una solenne cerimonia che ha riunito autorità civili, militari, religiose e numerosi cittadini.

La commemorazione si è svolta questa mattina nella Basilica Minore del Santissimo Rosario di Francavilla Fontana, nel primo anniversario della morte del sottufficiale, caduto il 12 giugno 2025 mentre inseguiva due malviventi a bordo di un'auto rubata. Per il suo estremo sacrificio gli è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria.

Alla cerimonia hanno preso parte i vertici nazionali e territoriali dell’Arma dei Carabinieri, tra cui il Generale di Corpo d’Armata Massimo Mennitti, Vice Comandante Generale dell’Arma, e il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli. Presenti anche il vice presidente della Commissione parlamentare Antimafia Mauro D'Attis, il prefetto di Brindisi Guido Aprea, il presidente del Consiglio regionale della Puglia Antonio Matarrelli, il sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo e le massime autorità della magistratura e delle forze dell’ordine del territorio.

La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal vescovo della diocesi di Oria, Vincenzo Pisanello, insieme al cappellano militare don Antonio Cassano. Durante la funzione è stato letto anche il messaggio inviato dall’ordinario militare per l’Italia, Gian Franco Saba.

Particolarmente toccante la presenza dei familiari del maresciallo Legrottaglie, affiancati dai colleghi dell’Arma, dalle rappresentanze delle associazioni nazionali dei Carabinieri e Forestale e da numerosi cittadini che hanno voluto rendere omaggio alla memoria del militare.

Al termine della messa, il Generale Mennitti ha ricordato il valore umano e professionale del sottufficiale, definendolo un esempio di dedizione assoluta allo Stato e alla comunità. Nel suo intervento ha sottolineato come quella del 12 giugno non rappresenti soltanto una ricorrenza, ma un momento di riconoscenza permanente verso chi ha sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere.

Le celebrazioni sono poi proseguite nel cimitero di Ostuni, dove riposa il maresciallo. Qui è stata deposta una corona d’alloro e si è svolto un momento di raccoglimento accompagnato dalla benedizione del cappellano militare.

Nel corso della commemorazione è stata riletta la motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare conferita alla memoria di Carlo Legrottaglie, che ne esalta lo straordinario coraggio dimostrato durante l’inseguimento dei criminali e il suo altissimo senso del dovere, spinto fino all’estremo sacrificio.

La figura del maresciallo continua a rappresentare per l’Arma dei Carabinieri e per l’intero territorio brindisino un simbolo di servizio, coraggio e fedeltà alle istituzioni.