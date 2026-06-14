Politica

San Vito dei Normanni, Marco Ruggiero si insedia in Comune: «Ora al lavoro per la città»

domenica 14 giugno 2026

Si è svolta sabato 13 giugno, nell'Aula consiliare del Palazzo di Città, la cerimonia di insediamento del nuovo sindaco di San Vito dei Normanni, Marco Ruggiero. Un momento istituzionale particolarmente partecipato che ha segnato l'avvio ufficiale del nuovo mandato amministrativo dopo la recente vittoria elettorale.

All'evento hanno preso parte numerose autorità civili, militari e religiose. Presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale della Puglia Toni Matarrelli, il vicepresidente facente funzioni della Provincia di Brindisi Elio Ciccarese, il sindaco uscente Silvana Errico, la comandante della Polizia Locale Alma Passante e i rappresentanti delle autorità religiose del territorio.

Nel suo intervento, il neo sindaco ha sottolineato come il tempo dei festeggiamenti sia ormai concluso e che per la nuova amministrazione sia arrivato il momento di concentrarsi sulle esigenze della comunità.

«Si chiudono i festeggiamenti post elezione e si apre la fase amministrativa», ha dichiarato Ruggiero, annunciando l'intenzione di avviare nei prossimi giorni una serie di incontri con le realtà che rappresentano il tessuto sociale ed economico cittadino: associazioni, imprese, professionisti e tecnici del territorio.

Il primo cittadino ha ribadito la volontà di costruire un percorso amministrativo fondato sul dialogo e sulla partecipazione, assicurando ascolto a tutte le componenti della comunità. Tra le priorità indicate figurano il miglioramento del decoro urbano e il coinvolgimento attivo dei cittadini nelle scelte che riguardano il futuro della città.

La cerimonia di insediamento ha rappresentato il primo atto ufficiale del nuovo corso amministrativo di San Vito dei Normanni, che nelle prossime settimane entrerà nel vivo con la definizione delle prime iniziative e delle linee operative della nuova giunta guidata da Marco Ruggiero.

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