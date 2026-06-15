Attualità

Gianluca Zurlo porta “Il Palloncino Rosso e l’Algoritmo” sul palco del WMF 2026

lunedì 15 giugno 2026

Arte, cultura e intelligenza artificiale si incontrano al WMF – We Make Future, la più importante manifestazione internazionale dedicata all’innovazione digitale e alle nuove tecnologie, in programma a BolognaFiere dal 24 al 26 giugno 2026.

Mercoledì 24 giugno, alle 16.40, sul palco “Made in Italy Futures”, si terrà l’incontro dal titolo “Arte, cultura e intelligenza artificiale”, un confronto dedicato alle trasformazioni che l’IA sta introducendo nel mondo della cultura, della valorizzazione del patrimonio e delle imprese creative.

Tra i protagonisti dell’appuntamento ci sarà Gianluca Zurlo, project manager di Puglia Walking Art e autore del libro “Il Palloncino Rosso e l’Algoritmo. Arte, intelligenza artificiale e altre stranezze umane”. Con lui interverranno Matteo Fabbri, managing partner di Tryeco 2.0, e Romeo Pio Cristofori, storico dell’arte e curatore dei Musei Civici di Ferrara.

L’incontro metterà a confronto esperienze e competenze differenti, ma accomunate da un obiettivo: comprendere come l’intelligenza artificiale possa diventare uno strumento al servizio della cultura, dei territori e dell’identità del Made in Italy, senza alterarne l’autenticità.

Proprio da questa riflessione nasce il volume di Zurlo, un percorso tra provocazioni, domande e suggestioni sul rapporto tra creatività umana e tecnologia. Un racconto che prende avvio da un’immagine semplice, un palloncino rosso fotografato durante una festa patronale in Puglia, trasformandosi in una riflessione più ampia sul futuro dell’arte nell’era digitale.

La partecipazione al WMF rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto da Puglia Walking Art nella promozione del patrimonio culturale attraverso linguaggi innovativi e strumenti contemporanei. «Un palloncino rosso nato in Puglia che arriva sul palco di Bologna racconta perfettamente la nostra idea di innovazione culturale: una tecnologia che non sostituisce l’uomo, ma che contribuisce a valorizzare la bellezza, i territori e le persone», sottolinea Zurlo.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con CNA e al contributo di Luca Iaia.

Giunto alla tredicesima edizione, il WMF si conferma uno degli appuntamenti più rilevanti a livello europeo nel campo dell’innovazione. Nel 2025 la manifestazione ha registrato oltre 73 mila partecipanti provenienti da più di 90 Paesi, con oltre 700 espositori, 1.000 relatori internazionali e più di 90 palchi tematici dedicati al futuro del digitale.

Altri articoli
BrindisiSera
Sanità brindisina, Gioia ribatte all'opposizione: “Basta demagogia. Le stabilizzazioni sono presidio di dignità, non ordinaria amministrazione”
15/06/2026
RIEVIAMO E PUBBLICHIAMO Il dibattito sulla sanità nel Brindisino scivola pericolosamente sul terreno della strumentalizzazione politica. A ...
BrindisiSera
Aurora Volley Brindisi, ritorno di esperienza: Stefania Padula torna a vestire il biancazzurro
15/06/2026
L'Aurora Volley Brindisi riabbraccia Stefania Padula. La centrale leccese, alta 187 centimetri, tornerà infatti a vestire la maglia ...
LatianoSera
Latiano, non si ferma all'alt dei Carabinieri e fugge in scooter: giovane fermato dopo l'inseguimento
15/06/2026
Momenti di tensione nella serata di sabato 13 giugno a Latiano, dove un normale controllo stradale dei Carabinieri si è trasformato in un ...
CisterninoSera
Violenza domestica, la Asl Brindisi punta sulla formazione: professionisti sanitari a confronto nel progetto europeo VIPROM
14/06/2026
CEGLIE MESSAPICA - La violenza domestica può manifestarsi in molti modi e spesso lascia segni che il personale sanitario è chiamato a ...
TorchiaroloSera
Torchiarolo ricorda Angelica Pirtoli: il 19 giugno la finale del Premio di Poesia tra memoria, legalità e rinascita
14/06/2026
  Premio di Poesia “Angelica Pirtoli”: il 19 giugno a Torchiarolo la cerimonia finale   Torchiarolo – Venerdì ...
San VitoSera
San Vito dei Normanni, Marco Ruggiero si insedia in Comune: «Ora al lavoro per la città»
14/06/2026
Si è svolta sabato 13 giugno, nell'Aula consiliare del Palazzo di Città, la cerimonia di insediamento del nuovo sindaco di San Vito dei ...
cultura
Brindisi, martedì la prima proiezione del video-racconto dedicato a Forte a Mare
Sarà presentato in anteprima martedì 16 giugno alle ore 21, sulla Scalinata Virgilio di Brindisi, il ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce