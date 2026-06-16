Lavoro nel Brindisino, 127 opportunità attive: sanità e turismo trainano il mercato occupazionale

Sono 127 le figure professionali attualmente ricercate nel territorio brindisino attraverso i Centri per l'impiego della provincia. È quanto emerge dal 23° report settimanale elaborato dall'Ambito territoriale di Brindisi di ARPAL Puglia, che fotografa un mercato del lavoro ancora dinamico e caratterizzato da opportunità in diversi comparti produttivi.

Nel dettaglio, sul portale regionale "LavoroXTe Puglia" risultano attivi 65 annunci di lavoro, con una domanda occupazionale che vede la sanità in testa alla classifica con 22 posizioni aperte. Seguono il settore turistico, che ricerca 19 figure, e il commercio con 16 posti disponibili.

Numerose opportunità arrivano anche dall'industria, con 14 risorse richieste, e dall'edilizia, che ne cerca nove. La ristorazione offre sette posti di lavoro, mentre logistica, servizi, manutenzione e artigianato registrano rispettivamente sei e cinque opportunità. Richieste di personale si segnalano inoltre nei settori dei trasporti, dell'agricoltura e della zootecnia, oltre che nei comparti tessile, marketing, contabile e arredamento. Presenti, infine, offerte anche per il sociale, i servizi alla persona, il metalmeccanico, l'ingegneristico e l'impiantistica elettrica.

Il report dedica spazio anche alle opportunità di lavoro e formazione all'estero promosse attraverso la rete EURES, che favorisce la mobilità professionale in ambito europeo. Rimangono inoltre disponibili percorsi formativi rivolti a diplomati e disoccupati, corsi serali per adulti e le iniziative previste dai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Le offerte di lavoro, rivolte indistintamente a uomini e donne, vengono aggiornate quotidianamente sul portale "LavoroXTe Puglia", dal quale è possibile candidarsi direttamente attraverso l'accesso tramite SPID.

ARPAL Puglia invita inoltre cittadini e imprese a consultare regolarmente la pagina Facebook "Centri impiego Brindisi e provincia", il portale Sintesi Brindisi e i profili Google dei singoli Centri per l'impiego per restare aggiornati sulle opportunità professionali e sulle iniziative di orientamento e ricerca attiva del lavoro organizzate sul territorio.

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi ai Centri per l'impiego di Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne e Ostuni, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, con aperture pomeridiane il martedì e il giovedì su appuntamento.