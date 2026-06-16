Eventi

Ad Ostuni una passeggiata per conoscere la nostra ricchezza: paesaggio, natura, luoghi pubblici accessibili a tutti

martedì 16 giugno 2026

OSTUNI - La bellezza delle coste pugliesi è un’eredità che abbiamo ricevuto. Per proteggerla occorre conoscerla e per farlo non c’è modo migliore che camminare lungo i suoi sentieri. È con questo spirito che la Pro Loco Martina Franca e il Libero Comitato per la salvaguardia della Costa di Ostuni hanno organizzato, per domenica 28 giugno, dalle 17.30, una passeggiata lungo un tratto di costa che è così meraviglioso che lo vorrebbero recintare per offrirlo solo a chi può pagare. Sono diversi, infatti, i progetti per la realizzazione di insediamenti turistici privati che mettono a repentaglio da un lato il delicato ecosistema del luogo, uno scrigno prezioso e fragile, e dall’altro la possibilità che questo tratto di costa adriatica possa rimanere nelle disponibilità di tutti coloro che amano il mare e la nostra terra.

“Camminare per conoscere” è quindi l’iniziativa organizzata da Pro Loco di Martina Franca e dal Libero Comitato per la salvaguardia della costa di Ostuni in collaborazione con diverse realtà pugliesi, che hanno risposto all’appello: Legambiente Puglia, Italia Nostra presidenza Puglia, WWF Brindisi, WWF Trulli e Gravine, Archeoplastica, Ape Appulo-Lucana, Cicloamici FIAB Mesagne Aps, GEOS Ostuni, Il borgOstuni, Laudato sì Ostuni, Lu Scupariedde di Ostuni, Pangea di Martina Franca, Pro Loco Locorotondo, Pro Loco Ostuni, Slow Food Martina Franca e Crispiano, Terra Terra, Urbieterre e la Giunta Esecutiva del Forum della società civile di Ostuni. Un elenco che si arricchisce di giorno in giorno di nuove sensibilità.

L'iniziativa arriva in un momento tutt'altro che casuale. In tutto il Mediterraneo rimbalzano notizie di pesanti interventi edilizi che minacciano gli ecosistemi e il libero accesso ai luoghi più belli. Dalla Puglia alla Sicilia, dalla Sardegna all’Albania, i territori sembrano essere oggetto di una morbosa attenzione da parte di chi prova a trarre profitto dalla bellezza che appartiene a tutti, tagliando fuori le comunità che vi abitano e che con questa bellezza hanno stabilito nei secoli una relazione di rispetto e riconoscimento, una naturale simbiosi, sostenibile, ecologica, democratica.

Di fronte a tutto questo, la risposta più concreta è conoscerne il valore e per farlo, occorre camminare, insieme. Il ritrovo è al parcheggio di Creta Rossa (punto mappa), accessibile dalla complanare, lato mare della SS 379 Bari-Lecce, dopo aver percorso la strada bianca che attraversa gli estesi seminativi della Masseria Mogale. Lasciata l’auto proseguiremo a piedi lungo la Via del Procaccia per raggiungere a piedi la spiaggia di Lamasanta, nella zona di Costa Merlata, con la zona umida retrostante e un bosco che custodiscono una biodiversità silenziosa e preziosa. Un itinerario che non chiede nulla di speciale, se non la voglia di guardare ciò che rischiamo di perdere.

 

 

Massimiliano Martucci

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