Brindisi accoglie la lussuosa Seabourn Quest: quasi 500 crocieristi alla scoperta della città

BRINDISI – Un risveglio all'insegna dell'eleganza e del turismo internazionale per il porto di Brindisi, che questa mattina ha accolto la prestigiosa nave da crociera Seabourn Quest. L'esclusiva unità della compagnia di lusso Seabourn Cruise Line ha fatto il suo ingresso nel porto interno poco dopo le ore 7, regalando uno spettacolo di grande fascino e confermando il crescente appeal della città nel panorama del turismo crocieristico.

L'approdo della Seabourn Quest rappresenta un altro importante tassello della stagione crocieristica 2026, che continua a portare nel capoluogo adriatico visitatori provenienti da ogni parte del mondo. A bordo della nave sono giunti 467 passeggeri, assistiti da altrettanti 467 membri dell'equipaggio, molti dei quali hanno subito raggiunto il centro cittadino per immergersi nell'atmosfera di Brindisi e scoprirne il patrimonio storico, artistico e culturale.

Particolare attenzione è stata riservata, come di consueto, all'accoglienza dei visitatori. Presso l'infopoint gestito dalla Pro Loco Unpli Puglia APS – Infopoint Brindisi, i crocieristi hanno potuto ricevere informazioni turistiche utili per visitare la città e, al tempo stesso, vivere un'autentica esperienza enogastronomica attraverso la degustazione di alcuni prodotti tipici del territorio.

La Seabourn Quest lascerà gli ormeggi nel pomeriggio, alle ore 17, per proseguire il proprio itinerario nel Mediterraneo, ma il suo passaggio conferma ancora una volta il ruolo strategico del porto di Brindisi come porta d'accesso privilegiata per un turismo di qualità.

Concepita per offrire un'esperienza paragonabile a quella di uno yacht privato, la Seabourn Quest può ospitare poco meno di 500 passeggeri e dispone di 229 ampie suite, tutte dotate di balcone privato. A bordo gli ospiti trovano ambienti raffinati, spazi dedicati al relax e un'offerta gastronomica di alto livello, elementi che hanno reso la nave una delle più apprezzate nel segmento delle crociere di lusso.

L'arrivo della Seabourn Quest non è soltanto un evento di grande impatto visivo per il porto cittadino, ma rappresenta anche un'importante opportunità per il tessuto economico e turistico brindisino, grazie all'indotto generato dai visitatori che, seppur per poche ore, scelgono di scoprire le bellezze e le eccellenze del territorio.