BrindisiSera

Brindisi, sequestrati 300 chili di cozze senza tracciabilità: blitz della Guardia Costiera contro il mercato nero del pesce

mercoledì 17 giugno 2026

BRINDISI – Trecento chilogrammi di mitili sequestrati in una pescheria, cozze vendute abusivamente in strada senza alcuna garanzia igienica e un'operazione che si estende a tutta la Puglia e alla Basilicata ionica. È il bilancio dei controlli straordinari condotti dalla Guardia Costiera, che a Brindisi ha acceso i riflettori sulla sicurezza alimentare e sulla lotta al commercio ittico irregolare.

Gli uomini della Polizia Marittima della Capitaneria di Porto di Brindisi hanno eseguito una serie di verifiche nelle attività commerciali cittadine e lungo le principali arterie stradali, individuando diverse irregolarità.

Nel corso di un'ispezione all'interno di una pescheria del capoluogo, i militari hanno sequestrato 300 chilogrammi di cozze nere risultate completamente prive delle etichette sanitarie e della documentazione necessaria a certificarne la provenienza e la sicurezza per il consumo. Al titolare dell'attività è stata contestata una sanzione amministrativa di 2 mila euro.

I controlli hanno inoltre portato all'individuazione di un venditore abusivo che commercializzava mitili su un banchetto improvvisato lungo una strada cittadina. Le cozze erano esposte alle elevate temperature e prive di qualsiasi sistema di conservazione e refrigerazione, in violazione delle norme igienico-sanitarie. Anche in questo caso il prodotto è stato immediatamente sequestrato e ritirato dal commercio.

L'operazione eseguita a Brindisi si inserisce in un più ampio piano di controlli che ha interessato l'intera Puglia e la Basilicata ionica. Il maxi blitz della Guardia Costiera, finalizzato a contrastare il mercato nero del pesce e a tutelare la salute dei consumatori e gli operatori che lavorano nel rispetto delle regole, ha portato all'esecuzione di 97 ispezioni tra punti di sbarco, attività di vendita all'ingrosso e mezzi di trasporto.

Il bilancio complessivo è significativo: sono state sequestrate circa 25 tonnellate di prodotto ittico, in prevalenza mitili, elevate 25 sanzioni amministrative e denunciate cinque persone all'autorità giudiziaria.

La Capitaneria di Porto ha fatto sapere che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l'obiettivo di contrastare il commercio illegale di prodotti ittici e garantire ai cittadini alimenti sicuri e pienamente tracciabili.

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