Benessere & Salute

Salute femminile, a Mesagne il workshop sulle terapie innovative: 130 specialisti da tutta la Puglia a confronto

mercoledì 17 giugno 2026

MESAGNE – Dall'adolescenza alla post-menopausa, passando per fertilità, endometriosi, contraccezione e terapie oncologiche: il benessere della donna è stato al centro del decimo workshop scientifico dal titolo "Terapie innovative, ormoni e anti-ormoni per il benessere della donna", ospitato il 15 giugno nel Centro congressi Agorà della Tenuta Moreno di Mesagne.

L'iniziativa, patrocinata dalla Asl Brindisi, dall'AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani) e dalla Società di Ginecologia della Terza Età, è stata promossa sotto la responsabilità scientifica del dottor Massimo Stomati, direttore dell'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Perrino di Brindisi.

All'evento hanno preso parte circa 130 specialisti in Ginecologia e Ostetricia provenienti da tutta la Puglia, che si sono confrontati su 14 relazioni tenute da professori ed esperti delle principali università italiane, approfondendo le più recenti innovazioni terapeutiche in ambito ginecologico, endocrinologico e oncologico.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti del direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, e del presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Brindisi, Arturo Oliva. «Il workshop ha costituito un importante momento di aggiornamento e confronto multidisciplinare sui temi della salute femminile nelle diverse fasi della vita. Questo scambio di conoscenze scientifiche è fondamentale per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie», ha sottolineato De Nuccio. Oliva, invece, ha voluto ringraziare il dottor Stomati, esprimendo «la vicinanza di tutta la comunità medica brindisina».

Il programma scientifico ha affrontato temi di grande rilevanza clinica, tra cui le alterazioni del ciclo mestruale, la sindrome dell'ovaio policistico, l'endometriosi, la procreazione medicalmente assistita, la terapia ormonale sostitutiva, la prevenzione dell'osteoporosi, la salute cardiovascolare della donna e la gestione degli effetti delle terapie oncologiche.

«L'evento è stato un'occasione di aggiornamento e confronto per gli specialisti in Ginecologia sulle innovazioni terapeutiche nel trattamento delle patologie ginecologiche, sui trattamenti ormonali e anti-ormonali in oncologia ginecologica e sulle nuove terapie per le patologie che insorgono dalla prima età fertile fino alla post-menopausa», ha spiegato il dottor Massimo Stomati.

Il direttore della Ginecologia del Perrino ha inoltre evidenziato come negli ultimi dieci anni il settore abbia vissuto una vera e propria rivoluzione: «I progressi e le innovazioni terapeutiche consentono oggi di ampliare notevolmente il bagaglio di strumenti a disposizione del ginecologo, permettendo di personalizzare sempre di più i trattamenti per ogni singola paziente. È stato un importante momento di crescita e formazione, soprattutto per i giovani ginecologi del territorio salentino».

Il workshop ha così confermato il valore dell'approccio multidisciplinare e della formazione continua come strumenti essenziali per garantire un'assistenza sanitaria sempre più moderna, personalizzata e attenta alle esigenze di salute delle donne in ogni fase della loro vita.

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