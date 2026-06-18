Cultura

A Cisternino la presentazione del nuovo romanzo di Antonella Massa: il 25 giugno arriva «La custode delle storie perdute»

giovedì 18 giugno 2026

La scrittrice e artista Antonella Massa presenterà il suo nuovo libro, La custode delle storie perdute, giovedì 25 giugno 2026 alla Villa Comunale di Cisternino. L'appuntamento offrirà al pubblico l'opportunità di conoscere da vicino l'autrice e il suo ultimo lavoro editoriale pubblicato dalla casa editrice Albatros Il Filo.

Nata a Sanremo nel 1955, Antonella Massa vanta un lungo percorso nel mondo dell'arte come pittrice e arte terapista, esperienza maturata presso centri psichiatrici di Bergamo e provincia e nel proprio atelier. È inoltre fondatrice dell'associazione culturale Arthaus, impegnata nella promozione di iniziative artistiche, tra cui il progetto fotografico inserito nella candidatura delle Mura Venete di Bergamo a patrimonio dell'Unesco.

Nel corso della sua carriera ha esposto in Italia e all'estero, sviluppando una ricerca artistica ispirata all'arte contemporanea, all'espressività polimaterica e alla filosofia estetica giapponese del wabisabi, elementi che ancora oggi caratterizzano il suo lavoro.

Da alcuni anni l'autrice vive nella campagna di Cisternino, in un trullo immerso nella natura e condiviso con i suoi tre gatti. Proprio in Puglia ha trovato l'ispirazione per diversi romanzi, tra cui Le cose da cui sei sparito, Più forte dell'abbandono e Arance, alici e altre malinconie. È inoltre presente nella raccolta di storie giapponesi Inquieto Sol Levante con il racconto L'Oggi non aspetta.

La custode delle storie perdute è ambientato nella campagna pugliese e racconta la storia di Sofia, una donna profondamente legata ai luoghi e agli oggetti che la circondano. Ogni giorno, durante le sue passeggiate, raccoglie ciò che gli altri hanno smarrito e lo ripone in luoghi ben visibili, nella speranza che i proprietari possano ritrovarlo. Un gesto semplice e delicato che la trasforma in una simbolica custode delle cose perdute, in un racconto che intreccia memoria, radici e poesia quotidiana.

L'incontro del 25 giugno rappresenterà un'occasione per approfondire i temi del romanzo e per dialogare con un'autrice che ha scelto la Valle d'Itria come luogo di vita e di ispirazione creativa.

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