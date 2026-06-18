Il Comune di Brindisi apre le domande per i contributi sui libri di testo: ecco chi può richiederli

Il Comune di Brindisi informa le famiglie che è stato pubblicato l'avviso della Regione Puglia per la concessione del contributo destinato alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2026/2027. Il beneficio è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale StudioInPuglia, nella sezione dedicata ai libri di testo per l'anno scolastico 2026/2027. La procedura è articolata in due finestre temporali: la prima è attiva dalle ore 12 del 15 giugno fino alle ore 12 del 15 luglio 2026, mentre la seconda sarà aperta dalle ore 12 dell'8 settembre alle ore 12 del 22 settembre 2026, termine oltre il quale non sarà più possibile inoltrare le richieste.

Per accedere al contributo è necessario che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 13 mila euro. La soglia sale a 15.748,78 euro per le famiglie numerose con almeno tre figli. Al momento della presentazione della domanda, l'attestazione ISEE dovrà risultare già disponibile nei sistemi dell'INPS, poiché la piattaforma acquisirà automaticamente i dati.

L'erogazione del beneficio da parte del Comune di Brindisi sarà subordinata alla verifica della frequenza scolastica e della residenza dello studente indicata nella domanda.

Per agevolare le famiglie nella compilazione delle istanze, è disponibile un servizio di assistenza tramite Help Desk al numero 080 8807404, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 18, oltre all'indirizzo e-mail assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it e alla chat online.

Tra le novità di quest'anno figura il coinvolgimento della rete regionale dei servizi di facilitazione digitale. A Brindisi sarà possibile ricevere supporto presso il Consorzio BR1 in via Grazia Balsamo 4, il Parco Buscicchio in via Andrea Mantegna 10 e il Centro di aggregazione per anziani di via Spagna 16, punti nei quali operatori dedicati assisteranno studenti e famiglie nell'accesso e nell'utilizzo della piattaforma digitale regionale.

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