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Politiche socio-assistenziali, SPI CGIL e UILP UIL denunciano: «Da oltre un anno nessun confronto con gli Ambiti territoriali sociali»

giovedì 18 giugno 2026

La Regione Puglia ha già approvato il sesto Piano delle Politiche Sociali, il documento programmatico che definisce le linee guida che i 45 Ambiti Territoriali Sociali dovranno seguire per la stesura dei Piani Sociali di Zona. L'obiettivo dichiarato è quello di consolidare un modello di welfare territoriale integrato, capace di rispondere in maniera efficace ai bisogni delle comunità.

Bisogni che, secondo SPI CGIL e UILP UIL, sono diventati sempre più complessi a causa delle trasformazioni demografiche ed economiche. In Puglia, infatti, il 25 per cento della popolazione ha più di 65 anni, il 24,3 per cento delle famiglie vive in condizioni di povertà relativa e il 37 per cento è a rischio di povertà ed esclusione sociale.

Nella provincia di Brindisi, evidenziano le organizzazioni sindacali, le situazioni di disagio sociale riguardano in particolare le persone anziane e più fragili, le persone non autosufficienti e le famiglie dei lavoratori che hanno perso o rischiano di perdere il proprio posto di lavoro a causa delle crisi industriali che stanno interessando il territorio.

Per affrontare una situazione così delicata, secondo i sindacati sarebbe indispensabile un confronto continuo tra istituzioni e parti sociali, al fine di garantire il miglior utilizzo possibile delle risorse pubbliche destinate ai servizi sociali e assistenziali. Tuttavia, le organizzazioni sindacali denunciano che da oltre un anno nessuno dei quattro Consorzi che rappresentano gli Ambiti Sociali Territoriali della provincia ha convocato una cabina di regia.

Una situazione che, sottolineano SPI CGIL e UILP UIL, impedisce alle categorie dei pensionati di svolgere il proprio ruolo di rappresentanza e di partecipare concretamente alla programmazione, al monitoraggio e alla valutazione dei servizi destinati alla popolazione anziana.

Le sigle sindacali esprimono forte preoccupazione e disappunto anche per l'assenza di informazioni puntuali sullo stato dei servizi e sulla rendicontazione economica, elementi ritenuti indispensabili per avviare la nuova programmazione del sesto Piano Sociale di Zona dei singoli Consorzi.

Sono numerosi, inoltre, gli interrogativi ai quali i sindacati attendono ancora risposte: dall'utilizzo delle risorse del Fondo Povertà all'attuazione dei progetti finanziati con le missioni 5 e 6 del PNRR, dal miglioramento dell'Assistenza Domiciliare Integrata al sostegno concreto all'assistenza familiare dei disabili, fino all'attivazione dei progetti di Vita Indipendente e agli interventi in favore delle famiglie che vivono in condizioni di povertà.

«Si spera che tali attività siano state realizzate», affermano le organizzazioni sindacali, evidenziando che in caso contrario le persone più vulnerabili e fragili rischierebbero di subire gravi conseguenze, anche a causa della possibile perdita di ingenti risorse economiche.

SPI CGIL e UILP UIL concludono denunciando che i quattro Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Brindisi starebbero operando in modo opposto rispetto a quanto raccomandato dal Piano regionale delle Politiche Sociali, poiché mancherebbero condivisione e partecipazione nelle scelte. Il partenariato sociale, sostengono i sindacati, non viene considerato un punto di forza per comprendere i bisogni delle persone, ma un ostacolo per chi è chiamato quotidianamente a migliorare le condizioni di vita dei cittadini del territorio.

Il documento è firmato dalla segretaria generale dello SPI CGIL Brindisi, Rosa Savoia, e dal coordinatore provinciale della UILP UIL, Vincenzo De Marco.

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