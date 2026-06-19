Villa Castelli, Alessandro Neglia eletto presidente della Pro Loco: al via il nuovo direttivo

Parte con nuovi obiettivi il mandato del neo presidente Alessandro Neglia, chiamato a guidare la Pro Loco di Villa Castelli. Tra le priorità del nuovo direttivo il rilancio culturale e turistico del territorio, la valorizzazione delle produzioni locali e l'organizzazione della prima edizione di "Sinfonia dei sensi: lirica, arte, saperi e sapori locali", in programma il 18 luglio.

Di seguito il comunicato del Presidente Neglia



Domenica sera i soci della Pro Loco di Villa Castelli, partecipando massicciamente, hanno eletto il nuovo Consiglio Direttivo, che, all'unanimità ha eletto Presidente il dott. Alessandro Neglia, in passato Assessore al Turismo e alla Cultura e già Sindaco di Villa Castelli negli anni novanta, oltre che ex componente dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Brindisi.

Il Presidente Neglia sarà affiancato dal Vice Presidente, Dirigente Scolastico in pensione, dott. Sergio Costanzo, uno dei fondatori della Pro Loco oltre cinquanta anni fa, dal riconfermato Segretario dott.ssa Maria Casale e dal Tesoriere Ciro Erriques. Fanno parte del Direttivo la prof.ssa Marina Conte, Caterina Monetti e Emanuele Rosato che avranno importanti incarichi operativi.

L'Avv. Vito Nigro è stato eletto per acclamazione nell'Organo di Controllo della Pro Loco.

Obiettivo prioritario del Presidente neo eletto dott. Alessandro Neglia e del nuovo Consiglio Direttivo sarà quello non solo di continuare sul solco del vecchio Direttivo, portando a termine obiettivi di tutto rilievo, ma anche e soprattutto rilanciare l'azione incisiva della PRO LOCO, contribuendo ad una crescita sul piano culturale e turistico di Villa Castelli, mettendo in atto iniziative e manifestazioni e collaborando con la Civica Amministrazione, guidata dal dinamico Sindaco Giovanni Barletta, per dare un impulso significativo ad una realtà comunale che va valorizzata, avendo potenzialità di tutto rilievo ed una ricchezza archeologica e storica del proprio territorio da mettere in luce e sfruttare, attraendo anche i turisti che giungono da tutte le parti in Puglia e nella Valle d'Itria in particolare.

La Pro Loco, inoltre, con iniziative mirate, intende valorizzare i prodotti locali, olio e vino in particolare, ma anche le altre specialità del posto.

Il 18 luglio 2026 nella splendida Piazza di Nassiria che si affaccia su una vallata circondata da maestosi alberi di ulivo e con un panorama mozzafiato organizzerà, con il patrocinio del Comune di Villa Castelli, nell'ambito del cartellone estivo, la Pro Loco organizzerà la 1^ edizione di “SINFONIA DEI SENSI: LIRICA ARTE SAPERI E SAPORI LOCALI”, che vedrà la presenza di aziende e produttori locali di olio, vino , miele e altri prodotti agricoli e artigianali del territorio.

Altro importante obiettivo programmatico riguarda, in particolare, il Museo civico archeologico annesso al Palazzo di Città che può diventare meta di visite guidate unitamente al sito Archeologico di Pezza Petrosa, realizzando anche convegni e coinvolgendo la Sovrintedenza che potrebbe riavviare una nuova campagna di scavi archeologici, riscoprendo l'intero insediamento e non solo una piccolissima parte fino ad ora venuta alla luce.



IL PRESIDENTE

dott. ALESSANDRO NEGLIA