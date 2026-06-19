Aurora Volley Brindisi, colpo in regia: arriva Sofia Monti, esperienza e qualità per le biancazzurre

La palleggiatrice salentina, classe 2000, vestirà la maglia dell'Aurora Volley Brindisi nella stagione 2026/27. Dopo le esperienze tra Serie C, B2 e B1, guiderà la squadra nel prossimo campionato regionale.

BRINDISI – L'Aurora Volley Brindisi mette a segno un importante colpo di mercato e affida la regia della squadra a Sofia Monti. La palleggiatrice salentina, classe 2000, è ufficialmente una nuova giocatrice biancazzurra e farà parte del roster che affronterà il campionato di Serie C nella stagione 2026/27.

Per il club brindisino si tratta di un innesto di spessore, considerando il percorso sportivo dell'atleta, maturato in diverse categorie nazionali e regionali. Monti ha esordito giovanissima in Serie C con il Nike Volley Lecce, per poi approdare in Serie B1 a soli 16 anni con la maglia del Maglie. Successivamente ha indossato le casacche di Oria e Catania in Serie B2 e quella di Costa Volpino in B1, arricchendo ulteriormente il proprio bagaglio di esperienza.

Negli ultimi anni il ritorno in Puglia le ha regalato importanti soddisfazioni, tra cui la vittoria del campionato di Serie C con il Monteroni e la promozione in Serie B2 con il Nardò. Nel suo percorso anche un'esperienza a Isernia, sempre nella quarta serie nazionale, prima dell'ultima stagione disputata con il Trepuzzi Volley nel girone pugliese di Serie C.

L'arrivo di Sofia Monti rappresenta un tassello significativo nella costruzione della nuova Aurora Volley Brindisi. «Sofia rappresenta un innesto importante per il nostro progetto. La palleggiatrice è l'anima della squadra e siamo convinti che la sua esperienza e la sua intelligenza tattica, nel contesto che stiamo costruendo con la coach, possano essere determinanti», ha commentato il vicepresidente Daniele De Leonardis.

Entusiasta anche la nuova regista biancazzurra, pronta a mettersi a disposizione del gruppo: «Ho scelto Brindisi perché ho trovato una società ambiziosa, con obiettivi chiari e tanta voglia di crescere. Mi aspetto una stagione intensa, fatta di sacrificio e impegno. Credo che questo gruppo, supportato da uno staff e da una società di qualità, possa dare il massimo».

Con l'ingaggio di Sofia Monti, l'Aurora Volley Brindisi lancia un chiaro segnale in vista del prossimo campionato, puntando su una giocatrice esperta e di personalità per guidare le ambizioni del club biancazzurro.