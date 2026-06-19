Wizz Air accelera in Puglia: al via la più grande programmazione estiva di sempre. Da Brindisi nuove rotte per Katowice, Varsavia e Bucarest

Wizz Air punta con decisione sulla Puglia e annuncia la più ampia programmazione estiva mai realizzata sugli aeroporti di Bari e Brindisi. La compagnia aerea, seconda in Italia per quota di mercato e scelta da oltre 21 milioni di passeggeri nel 2025, ha presentato il nuovo operativo nel corso di un incontro con la stampa organizzato a Bari insieme ad Aeroporti di Puglia.

Per l'estate 2026 saranno disponibili oltre 905 mila posti da e per i due scali pugliesi, con una crescita del 15% della capacità su Bari rispetto all'anno precedente e un'offerta completamente nuova per Brindisi. In totale saranno operati 14 collegamenti internazionali verso sette Paesi, con 69 frequenze settimanali, di cui 60 da Bari e 9 da Brindisi.

La novità più significativa riguarda proprio l'Aeroporto del Salento, dove debutteranno tre rotte internazionali inedite, tutte operate esclusivamente da Wizz Air: i collegamenti per Katowice, Varsavia e Bucarest. Il volo per Katowice sarà attivo il mercoledì e la domenica con tariffe a partire da 19,99 euro, quello per Varsavia il martedì, giovedì e sabato, sempre da 19,99 euro, mentre Bucarest sarà raggiungibile il lunedì e il venerdì con prezzi da 14,99 euro.

Per Brindisi la compagnia metterà a disposizione oltre 108 mila posti durante la stagione estiva e, considerando l'intero 2026, la capacità raggiungerà i 145 mila posti, con un incremento del 2.836% rispetto al 2025, pari a circa 139 mila posti aggiuntivi.

Anche l'Aeroporto Internazionale di Bari-Karol Wojtyla vedrà un ulteriore rafforzamento dell'offerta. Wizz Air opererà 11 rotte internazionali verso sette Paesi europei, con oltre 797 mila posti disponibili e una crescita di oltre 107 mila posti rispetto all'estate precedente. Tra le novità figura il nuovo collegamento con Skopje, che si aggiunge alle rotte già operative verso Tirana, Erevan, Sofia, Budapest, Breslavia, Varsavia, Bucarest, Cluj-Napoca, Craiova e Timisoara.

Presente in Puglia dal 2010, la compagnia ha trasportato in quasi sedici anni complessivamente 7,8 milioni di passeggeri da e verso la regione, di cui oltre 7,3 milioni attraverso Bari e circa 500 mila tramite Brindisi. Per il 2026 Wizz Air prevede una capacità superiore a 1,3 milioni di posti sui due scali pugliesi.

«Continuiamo a guardare con grande convinzione al potenziale della Puglia e al ruolo centrale che gli aeroporti di Bari e Brindisi svolgono come porte d'accesso strategiche verso l'Europa», ha dichiarato il Corporate Communications Manager di Wizz Air, Salvatore Gabriele Imperiale, sottolineando l'importanza della collaborazione con Aeroporti di Puglia per lo sviluppo di nuove opportunità di collegamento e per la crescita turistica ed economica del territorio.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, che ha evidenziato come la compagnia continui da oltre quindici anni a investire sul territorio regionale, contribuendo a rafforzare i flussi turistici internazionali e a migliorare la connettività tra la Puglia e alcune delle città europee più strategiche dal punto di vista storico, culturale ed economico.

A livello nazionale, Wizz Air ha trasportato nel 2025 oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, con una crescita dell'8% rispetto all'anno precedente e un indice di affidabilità del 99,6%. La compagnia opera attualmente 310 rotte verso 33 Paesi, serve 26 aeroporti italiani e dispone di sette basi operative nel Paese, confermandosi come il secondo vettore aereo per quota di mercato in Italia.