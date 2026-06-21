Aeroporto di Brindisi, in arrivo un nuovo piazzale da 10mila metri quadrati: cresce la capacità operativa dello scalo

L’Aeroporto del Salento si prepara a compiere un nuovo passo nel proprio percorso di sviluppo infrastrutturale. È in programma la realizzazione di un nuovo piazzale di circa 10mila metri quadrati, un intervento destinato a potenziare la capacità operativa dello scalo brindisino e a migliorare la gestione del traffico aereo.

Ad annunciare l’opera è stato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, attraverso i propri canali social, evidenziando come il progetto rappresenti una scelta strategica orientata alla crescita di lungo periodo dell’infrastruttura.

Il nuovo piazzale consentirà di aumentare gli spazi destinati alla sosta degli aeromobili e di rendere più efficienti le operazioni a terra, con ricadute positive sulla fluidità dei movimenti nello scalo. L’obiettivo è incrementare la capacità complessiva dell’aeroporto, rafforzandone la competitività nel panorama nazionale e internazionale.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di potenziamento del sistema aeroportuale pugliese, sostenuto dalla Regione Puglia, che negli ultimi anni ha registrato una significativa crescita del traffico passeggeri e degli investimenti nelle infrastrutture.

Nel messaggio diffuso sui social, Vasile ha inoltre ringraziato il team di progettazione per il lavoro svolto, sottolineando come il miglioramento delle infrastrutture aeroportuali rappresenti un elemento fondamentale per favorire lo sviluppo economico e l’occupazione sul territorio.

Con questo nuovo intervento, l’aeroporto di Brindisi consolida il proprio ruolo strategico nel sistema dei trasporti del Mezzogiorno, puntando su efficienza, capacità operativa e servizi adeguati a sostenere la crescente domanda di mobilità aerea.

In foto il progetto del nuovo piazzale dell’aeroporto di Brindisi (immagine tratta dalla pagina Facebook del presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile e utilizzata esclusivamente a fini informativi e di cronaca).