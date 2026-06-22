Attualità

Forum Italia di Eccellenza, il brindisino Antonio Giaimis tra i premiati con il “Premio Eccellenza di Puglia”

lunedì 22 giugno 2026

Il cav. OMRI Antonio Giaimis, originario di Brindisi, è stato tra i protagonisti del Forum Italia di Eccellenza “Istituzioni e Imprese alleati per la crescita del Paese”, svoltosi venerdì scorso al Boomerang Village di Torre Colimena, a Manduria. Nel corso dell'evento gli è stato conferito il prestigioso Premio Eccellenza di Puglia, riconoscimento riservato a personalità che si sono distinte per il proprio contributo alla crescita del Paese e alla promozione dell'immagine della regione in Italia e all'estero.

L'iniziativa, promossa da RDE Casa Editrice, diretta dall'editore Riccardo Dell'Anna, in collaborazione con l'Associazione Verapuglia nel Mondo, ha riunito esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, accademico e delle professioni per un confronto sulle sfide che interessano il sistema Italia: dallo sviluppo del Mezzogiorno all'innovazione, passando per cultura, turismo, infrastrutture, energia, sicurezza e sostenibilità.

La tavola rotonda, moderata dalla giornalista e conduttrice Rai Donatella Bianchi, ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni nazionali, tra cui dirigenti ministeriali, vertici di enti pubblici, forze dell'ordine e importanti realtà imprenditoriali.

Tra i premiati, il cav. Antonio Giaimis ha ricevuto il riconoscimento per il percorso professionale e umano caratterizzato da un costante impegno nel sociale, nella tutela dei diritti umani e nelle attività umanitarie svolte sia in Italia che all'estero. Già insignito del Capitolino d'Oro nel 2024 e di numerose onorificenze nazionali e internazionali, Giaimis ricopre inoltre il ruolo di consigliere nazionale di AEREC ed è stato nominato Accademico con funzioni di Delegato della Norman Academy.

«Ricevere questo riconoscimento in un luogo così ricco di storia è un onore che desidero condividere con la mia terra, Brindisi. L'impegno verso il prossimo, la famiglia e la tutela dei diritti umani restano i valori centrali del mio percorso di vita», ha dichiarato Giaimis al termine della cerimonia.

Il Forum Italia di Eccellenza 2026 ha così confermato la Puglia come punto di riferimento di un dialogo nazionale tra istituzioni e sistema produttivo, con l'obiettivo di trasformare competenze ed esperienze condivise in proposte concrete per la crescita del Paese.

Altri articoli
Torre Santa Susan..
Torre Santa Susanna, tornano le giornate della prevenzione ANT: oggi e domani screening gratuiti in piazza
22/06/2026
Dopo il successo registrato ad aprile, la Fondazione ANT raddoppia l'impegno sul territorio con due nuove giornate dedicate alla diagnosi precoce e ...
LatianoSera
Fugge all'alt dei Carabinieri, cade dallo scooter e insulta i militari: domiciliari confermati per un 27enne di Latiano
21/06/2026
LATIANO – Prima la fuga per le strade del paese, poi la caduta dallo scooter e infine gli insulti rivolti ai Carabinieri e il danneggiamento ...
CellinoSera
CELLINO SAN MARCO, STRAGE DI API: MORTE 50 MILA API, È GIALLO
21/06/2026
CELLINO SAN MARCO – Un incendio doloso, circa 50 mila api morte e nessun responsabile ancora individuato. È avvolto nel giallo il grave ...
BrindisiSera
Aeroporto di Brindisi, in arrivo un nuovo piazzale da 10mila metri quadrati: cresce la capacità operativa dello scalo
21/06/2026
L’Aeroporto del Salento si prepara a compiere un nuovo passo nel proprio percorso di sviluppo infrastrutturale. È in programma la ...
BrindisiSera
Brindisi Corse vola al secondo posto nel campionato regionale karting: decisiva la prova di Martina Franca
21/06/2026
La Brindisi Corse continua la propria scalata nel campionato pugliese Esse Motorsport Karting Rent. Grazie all'ottima prestazione complessiva nella ...
BrindisiSera
Brindisi capitale della motonautica: il Mondiale F2 torna nel porto interno con l’Adriatic Cup 2026
21/06/2026
Tre giorni di motori, spettacolo e promozione del territorio. Dal 26 al 28 giugno Brindisi ospiterà la XIII edizione dell’Adriatic Cup, ...
cultura
A Cisternino la presentazione del nuovo romanzo di Antonella Massa: il 25 giugno arriva «La custode delle storie perdute»
La scrittrice e artista Antonella Massa presenterà il suo nuovo libro, La custode delle storie perdute, ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce