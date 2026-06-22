Forum Italia di Eccellenza, il brindisino Antonio Giaimis tra i premiati con il “Premio Eccellenza di Puglia”

Il cav. OMRI Antonio Giaimis, originario di Brindisi, è stato tra i protagonisti del Forum Italia di Eccellenza “Istituzioni e Imprese alleati per la crescita del Paese”, svoltosi venerdì scorso al Boomerang Village di Torre Colimena, a Manduria. Nel corso dell'evento gli è stato conferito il prestigioso Premio Eccellenza di Puglia, riconoscimento riservato a personalità che si sono distinte per il proprio contributo alla crescita del Paese e alla promozione dell'immagine della regione in Italia e all'estero.

L'iniziativa, promossa da RDE Casa Editrice, diretta dall'editore Riccardo Dell'Anna, in collaborazione con l'Associazione Verapuglia nel Mondo, ha riunito esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, accademico e delle professioni per un confronto sulle sfide che interessano il sistema Italia: dallo sviluppo del Mezzogiorno all'innovazione, passando per cultura, turismo, infrastrutture, energia, sicurezza e sostenibilità.

La tavola rotonda, moderata dalla giornalista e conduttrice Rai Donatella Bianchi, ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni nazionali, tra cui dirigenti ministeriali, vertici di enti pubblici, forze dell'ordine e importanti realtà imprenditoriali.

Tra i premiati, il cav. Antonio Giaimis ha ricevuto il riconoscimento per il percorso professionale e umano caratterizzato da un costante impegno nel sociale, nella tutela dei diritti umani e nelle attività umanitarie svolte sia in Italia che all'estero. Già insignito del Capitolino d'Oro nel 2024 e di numerose onorificenze nazionali e internazionali, Giaimis ricopre inoltre il ruolo di consigliere nazionale di AEREC ed è stato nominato Accademico con funzioni di Delegato della Norman Academy.

«Ricevere questo riconoscimento in un luogo così ricco di storia è un onore che desidero condividere con la mia terra, Brindisi. L'impegno verso il prossimo, la famiglia e la tutela dei diritti umani restano i valori centrali del mio percorso di vita», ha dichiarato Giaimis al termine della cerimonia.

Il Forum Italia di Eccellenza 2026 ha così confermato la Puglia come punto di riferimento di un dialogo nazionale tra istituzioni e sistema produttivo, con l'obiettivo di trasformare competenze ed esperienze condivise in proposte concrete per la crescita del Paese.