Estate 2026, scattano i controlli della Guardia Costiera: sei lidi ancora chiusi e prime sanzioni lungo il litorale brindisino



BRINDISI – Con l'avvio della stagione estiva entra nel vivo l'operazione nazionale "Mare e Laghi Sicuri 2026", la campagna della Guardia Costiera finalizzata alla tutela della vita umana in mare, alla sicurezza della navigazione e alla corretta fruizione del demanio marittimo.

Nel territorio di competenza della Capitaneria di Porto di Brindisi, che si estende da Torre Egnazia a Lendinuso, uomini e mezzi saranno impegnati quotidianamente in attività di vigilanza e controllo sia in mare sia lungo il litorale. Le verifiche sono rivolte, in particolare, al rispetto delle disposizioni contenute nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Brindisi e nell'Ordinanza Balneare della Regione Puglia.

I primi controlli hanno già portato all'accertamento di alcune irregolarità. I militari hanno verificato il rispetto dell'obbligo di apertura stagionale degli stabilimenti balneari, fissato al 23 maggio 2026 dall'Ordinanza Balneare regionale, riscontrando che sei strutture della provincia risultavano ancora chiuse. Ai rispettivi titolari sono state contestate sanzioni amministrative pari a 1.032 euro ciascuna, con contestuale segnalazione agli uffici comunali competenti.

Ulteriori violazioni sono state riscontrate a Torre Canne, nel comune di Fasano, dove il concessionario di uno stabilimento balneare è stato sanzionato per aver impiegato l'assistente ai bagnanti in mansioni diverse da quelle di salvataggio.

A Pantanagianni, nel territorio di Carovigno, è stata invece sanzionata la ditta incaricata dei lavori di manutenzione della spiaggia poiché stava effettuando operazioni di pulizia e livellamento dell'arenile con un mezzo meccanico sotto il piede dunale, in violazione della distanza minima di cinque metri prevista dalle linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge.

Proseguono inoltre i controlli sull'accessibilità degli stabilimenti balneari alle persone con disabilità. Nell'ambito di un'attività congiunta tra la Capitaneria di Porto e il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Brindisi, nel capoluogo un lido è stato sanzionato per la mancanza di un percorso perpendicolare alla battigia idoneo a garantire l'accesso al mare ai soggetti diversamente abili. Al titolare è stato notificato anche un verbale di prescrizioni per l'immediato adeguamento della struttura.

La Guardia Costiera ha annunciato che i controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, con particolare attenzione all'organizzazione della sicurezza negli stabilimenti, alla presenza di bagnini abilitati, alle dotazioni di salvataggio e alla corretta segnaletica, invitando operatori del settore e cittadini al rispetto delle ordinanze vigenti e alla massima attenzione per la sicurezza della balneazione e la salvaguardia della vita umana in mare.