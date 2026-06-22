Benessere & Salute

Prima terapia con Givinostat in Puglia: a Brindisi nuovo trattamento per un bambino con distrofia di Duchenne

lunedì 22 giugno 2026


BRINDISI – Un nuovo passo avanti nella cura delle malattie neuromuscolari rare è stato compiuto a Brindisi. Nel Polo ospedaliero scientifico di Neuroriabilitazione dell’associazione La Nostra Famiglia – IRCCS Medea è stata avviata la prima terapia con Givinostat in Puglia per un bambino affetto da Distrofia Muscolare di Duchenne.

Si tratta del primo trattamento avviato in regione al di fuori dei trial sperimentali. Un risultato significativo per i pazienti e per le loro famiglie, che conferma il ruolo del Polo ospedaliero scientifico di Brindisi come centro di riferimento per le malattie neurologiche e neuromuscolari dell’età evolutiva.

La Distrofia Muscolare di Duchenne è una grave malattia genetica rara neuromuscolare che colpisce prevalentemente soggetti di sesso maschile. Il Givinostat rappresenta una importante innovazione terapeutica ed è indicato per bambini dai 6 anni in su, ancora in grado di camminare.

Il farmaco agisce sui meccanismi di infiammazione e fibrosi muscolare, contribuendo a rallentare la progressione della malattia. In Italia la terapia è stata resa rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale per i pazienti deambulanti di almeno 6 anni, in trattamento concomitante con corticosteroidi.

L’avvio della terapia a Brindisi rappresenta dunque un ulteriore passo avanti nell’accesso alle cure più innovative per le malattie rare e rafforza il ruolo del territorio pugliese nei percorsi di assistenza specialistica rivolti ai bambini e alle famiglie che affrontano patologie complesse.

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