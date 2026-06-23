Attualità

Aeroporti di Bari e Brindisi più accessibili: debutta il sistema intelligente che guida i passeggeri ciechi e ipovedenti

martedì 23 giugno 2026

Gli aeroporti pugliesi compiono un nuovo passo verso l’inclusione e l’abbattimento delle barriere, introducendo una tecnologia innovativa dedicata ai passeggeri con disabilità visiva. Negli scali di Bari e Brindisi è infatti operativo il sistema BlindTag, una rete di dispositivi intelligenti progettata per rendere più semplice, sicuro e autonomo l’orientamento di persone cieche e ipovedenti all’interno dei terminal.

L’iniziativa, promossa da Aeroporti di Puglia, punta a migliorare concretamente l’esperienza di viaggio in ambienti complessi e in continua evoluzione come quelli aeroportuali, consentendo ai passeggeri di ricevere informazioni in tempo reale direttamente sul proprio smartphone.

Il funzionamento del sistema è basato sull’app gratuita BlindTagScanner, disponibile per dispositivi iOS e Android. Attraverso una serie di “tag” posizionati in punti strategici dei terminal, l’applicazione è in grado di riconoscere la posizione dell’utente e fornire indicazioni audio e testuali, in italiano e in inglese, su percorsi, direzioni, gate, controlli di sicurezza e aree di imbarco. Lo smartphone ricostruisce così l’ambiente circostante e accompagna il passeggero lungo il tragitto, riducendo incertezze e difficoltà di orientamento.

Il progetto è il risultato di una collaborazione tra Aeroporti di Puglia e le realtà specializzate Zerobarriere e AccompagnaMi, che hanno contribuito alla progettazione e allo sviluppo operativo del sistema, mettendo a disposizione competenze specifiche nel campo dell’accessibilità e della mobilità assistita.

«Ci auguriamo che questa esperienza possa rappresentare un modello replicabile per istituzioni, aziende, musei e strutture sanitarie che intendono rendere i propri spazi più accessibili», ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. «L’accessibilità non è un elemento accessorio, ma un impegno concreto e condiviso che deve riguardare ogni luogo aperto alla collettività».

Con l’attivazione di BlindTag negli aeroporti di Bari e Brindisi, la Puglia si propone così come laboratorio di innovazione e inclusione, sperimentando un modello che sfrutta la tecnologia per trasformare le infrastrutture di trasporto in spazi sempre più accessibili e realmente orientati all’autonomia di ogni passeggero.

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