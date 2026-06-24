Attualità

Appia Wine 2026, a Brindisi il vino diventa racconto del territorio: confronto e masterclass dedicati al Susumaniello

mercoledì 24 giugno 2026

Il vino come espressione di identità, strumento di promozione territoriale e linguaggio capace di raccontare culture, paesaggi e comunità. Sono questi i temi al centro di Appia Wine Talk 2026, l'appuntamento in programma venerdì 26 giugno alle ore 17.30 nella Sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna, a Brindisi.

L'iniziativa si inserisce nel programma di Appia Wine e propone un momento di confronto dedicato al ruolo del comparto vitivinicolo nella costruzione della reputazione dei territori e nella valorizzazione delle produzioni locali. Ospite dell'incontro sarà Gioacchino Bonsignore, giornalista del TG5, che guiderà una riflessione sui temi della comunicazione del vino, della narrazione delle identità vitivinicole pugliesi e delle nuove strategie di promozione legate all'enoturismo.

Il dibattito si propone di leggere il vino non soltanto come prodotto, ma come elemento capace di connettere geografia, cultura, economia e relazioni, mettendo in dialogo imprese, territori e pubblico.

A seguire si terrà la masterclass dal titolo "Alla scoperta del Susumaniello: identità, territorio e calice", un percorso guidato dedicato a uno dei vitigni più rappresentativi della Puglia. A condurre la degustazione saranno Luigi Martino, miglior sommelier del Susumaniello 2025, e Valentina Gianfreda, miglior sommelier di Puglia 2026.

Attraverso la degustazione e l'approfondimento delle diverse espressioni del vitigno, i partecipanti potranno conoscere la storia del Susumaniello, le sue caratteristiche distintive, il profilo sensoriale e le principali tecniche di degustazione, in un viaggio che unisce tradizione, conoscenza e valorizzazione del patrimonio enologico pugliese.

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