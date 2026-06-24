Attualità

Santa Maria del Casale tra i Luoghi del Cuore FAI: un voto per uno dei capolavori medievali di Brindisi

mercoledì 24 giugno 2026

La Chiesa di Santa Maria del Casale di Brindisi è tra i beni candidati al censimento nazionale “I Luoghi del Cuore” del FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano. Un'occasione importante per sostenere e valorizzare uno dei monumenti più straordinari del patrimonio storico e artistico brindisino.

Per votare Santa Maria del Casale è possibile collegarsi al seguente link: https://fondoambiente.it/luoghi/chiesa-di-santa-maria-del-casale?ldc=

Situata a circa due chilometri dal centro cittadino, nei pressi del quartiere Casale, la chiesa è considerata uno dei più significativi esempi di architettura romanico-gotica dell'Italia meridionale. La sua costruzione risale alla fine del XIII secolo e, secondo la tradizione, sorge nel luogo in cui San Francesco d'Assisi si sarebbe fermato a pregare al ritorno dalla Terra Santa.

L'edificio colpisce per la sua elegante facciata a capanna, impreziosita dalla caratteristica bicromia delle pietre chiare e scure e dal raffinato portale decorato, elementi che ne fanno uno dei monumenti più riconoscibili e affascinanti del territorio brindisino. All'interno, a una sola navata e con pianta a croce latina, si conserva uno straordinario patrimonio pittorico medievale. Gli affreschi del XIV secolo, riportati alla luce dopo essere rimasti nascosti per oltre due secoli sotto strati di calce e decorazioni barocche, comprendono opere di eccezionale valore artistico come il monumentale Giudizio Universale e le rappresentazioni mariane attribuite al pittore Rinaldo da Taranto.

Santa Maria del Casale è inoltre legata a una delle pagine più importanti della storia medievale europea. Nel maggio del 1310 la chiesa e i locali annessi ospitarono infatti la cancelleria del processo contro i Cavalieri Templari del Regno di Sicilia, un evento che conferisce al complesso una rilevanza storica di respiro internazionale.

Dichiarata Monumento Nazionale nel 1875, la chiesa rappresenta ancora oggi una delle testimonianze storiche e artistiche più integre e significative di Brindisi e della Puglia.

La partecipazione al censimento FAI non ha soltanto un valore simbolico. Un ampio sostegno popolare può infatti favorire l'accesso a progetti di tutela, restauro e valorizzazione, oltre a garantire una significativa visibilità nazionale al monumento e all'intero territorio brindisino.

Per votare la Chiesa di Santa Maria del Casale:
https://fondoambiente.it/luoghi/chiesa-di-santa-maria-del-casale?ldc=

Altri articoli
SanDonaciSera
San Donaci seconda in Puglia: un milione e mezzo di euro per ristrutturare la scuola dell'infanzia "Peter Pan"
24/06/2026
San Donaci seconda in Puglia: ammesso a finanziamento il progetto da Euro 1.530.000 per la ristrutturazione DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PETER PAN" di ...
BrindisiSera
Appia Wine 2026, a Brindisi il vino diventa racconto del territorio: confronto e masterclass dedicati al Susumaniello
24/06/2026
Il vino come espressione di identità, strumento di promozione territoriale e linguaggio capace di raccontare culture, paesaggi e ...
BrindisiSera
Apnea, Stefano Maghelli riscrive la storia: due record del mondo per il campione brindisino
24/06/2026
Il brindisino Stefano Maghelli conquista le Bahamas: due record del mondo nell'apnea profonda Ancora una straordinaria impresa per lo sport ...
BrindisiSera
Aeroporti di Bari e Brindisi più accessibili: debutta il sistema intelligente che guida i passeggeri ciechi e ipovedenti
23/06/2026
Gli aeroporti pugliesi compiono un nuovo passo verso l’inclusione e l’abbattimento delle barriere, introducendo una tecnologia innovativa ...
BrindisiSera
Torre Guaceto, emozione in riva al mare: torna libera una Caretta caretta curata nel centro di recupero
23/06/2026
Una nuova vita tra le onde del Mediterraneo. Nella giornata di ieri, 21 giugno, una tartaruga marina della specie Caretta caretta è tornata in ...
BrindisiSera
In occasione di Appia Wine, l’Associazione Appia Wine Road apre le cantine con tour e degustazioni
23/06/2026
Per la prima edizione di Appia Wine, l’evento organizzato dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi e in collaborazione con ...
cultura
A Cisternino la presentazione del nuovo romanzo di Antonella Massa: il 25 giugno arriva «La custode delle storie perdute»
La scrittrice e artista Antonella Massa presenterà il suo nuovo libro, La custode delle storie perdute, ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce