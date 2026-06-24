Santa Maria del Casale tra i Luoghi del Cuore FAI: un voto per uno dei capolavori medievali di Brindisi

La Chiesa di Santa Maria del Casale di Brindisi è tra i beni candidati al censimento nazionale “I Luoghi del Cuore” del FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano. Un'occasione importante per sostenere e valorizzare uno dei monumenti più straordinari del patrimonio storico e artistico brindisino.

Per votare Santa Maria del Casale è possibile collegarsi al seguente link: https://fondoambiente.it/luoghi/chiesa-di-santa-maria-del-casale?ldc=

Situata a circa due chilometri dal centro cittadino, nei pressi del quartiere Casale, la chiesa è considerata uno dei più significativi esempi di architettura romanico-gotica dell'Italia meridionale. La sua costruzione risale alla fine del XIII secolo e, secondo la tradizione, sorge nel luogo in cui San Francesco d'Assisi si sarebbe fermato a pregare al ritorno dalla Terra Santa.

L'edificio colpisce per la sua elegante facciata a capanna, impreziosita dalla caratteristica bicromia delle pietre chiare e scure e dal raffinato portale decorato, elementi che ne fanno uno dei monumenti più riconoscibili e affascinanti del territorio brindisino. All'interno, a una sola navata e con pianta a croce latina, si conserva uno straordinario patrimonio pittorico medievale. Gli affreschi del XIV secolo, riportati alla luce dopo essere rimasti nascosti per oltre due secoli sotto strati di calce e decorazioni barocche, comprendono opere di eccezionale valore artistico come il monumentale Giudizio Universale e le rappresentazioni mariane attribuite al pittore Rinaldo da Taranto.

Santa Maria del Casale è inoltre legata a una delle pagine più importanti della storia medievale europea. Nel maggio del 1310 la chiesa e i locali annessi ospitarono infatti la cancelleria del processo contro i Cavalieri Templari del Regno di Sicilia, un evento che conferisce al complesso una rilevanza storica di respiro internazionale.

Dichiarata Monumento Nazionale nel 1875, la chiesa rappresenta ancora oggi una delle testimonianze storiche e artistiche più integre e significative di Brindisi e della Puglia.

La partecipazione al censimento FAI non ha soltanto un valore simbolico. Un ampio sostegno popolare può infatti favorire l'accesso a progetti di tutela, restauro e valorizzazione, oltre a garantire una significativa visibilità nazionale al monumento e all'intero territorio brindisino.

Per votare la Chiesa di Santa Maria del Casale:

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