Eventi

Fasano, torna "I Nostri Migliori Anni": quarta edizione in Piazza Ciaia con Mara Venier

mercoledì 24 giugno 2026

Domenica 5 luglio, alle ore 21, in piazza Ciaia con Jerry Calà, Iva Zanicchi, Gigliola Cinquetti, I Cugini di Campagna, Bobby Solo e Donatella Rettore

FASANO – Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno richiamato in Piazza Ciaia migliaia di spettatori, torna a Fasano “I Nostri Migliori Anni”, il festival che celebra le canzoni, gli artisti e le emozioni che hanno accompagnato intere generazioni di italiani.

L’appuntamento con la quarta edizione è fissato per domenica 5 luglio, alle ore 21.

A guidare il pubblico in questo viaggio tra ricordi, musica e spettacolo sarà ancora una volta Mara Venier, tra i volti più amati della televisione italiana, affiancata da un cast di assoluto prestigio: l’apertura e chiusura dello spettacolo sarà sempre affidata a Jerry Calà. Grande ritorno di Donatella Rettore con il suo nuovo singolo e di Bobby Solo. Non mancheranno le new entry di questa edizione: Gigliola Cinquetti e I Cugini di Campagna, insieme a Iva Zanicchi. Sei protagonisti che hanno segnato epoche diverse della musica e dello spettacolo italiano e che porteranno sul palco di Fasano i loro più grandi successi.

L’evento è promosso da LDM Services & Communication di Laura De Mola e da Giglio Promozione e Management di Roma, con il supporto della Regione Puglia, del Comune di Fasano e dei partner dell’iniziativa.

L’ingresso sarà gratuito ma, per disposizioni di sicurezza, regolamentato attraverso appositi ticket. I biglietti potranno essere ritirati a partire dalle ore 9.30 di mercoledì 1 luglio presso il Mondadori Point di Fasano. Non sono previste altre forme di ritiro ticket. Sarà possibile ritirare un massimo di due ticket per persona, fino a esaurimento delle disponibilità. Le persone con disabilità non avranno necessità di ritirare il ticket e, insieme ad un solo accompagnatore, avranno la possibilità di accedere all'evento esclusivamente nell'area di sicurezza preposta.

«Siamo particolarmente felici – dichiara Laura De Mola – di presentare la quarta edizione di un appuntamento che, anno dopo anno, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama degli eventi estivi pugliesi. “I Nostri Migliori Anni” è una serata pensata per unire le generazioni attraverso la musica, i ricordi e le emozioni, offrendo al tempo stesso un’occasione di promozione e valorizzazione della nostra città. Anche quest’anno abbiamo voluto proporre un cast di altissimo livello, capace di parlare al cuore del pubblico e di trasformare Piazza Ciaia in un grande teatro a cielo aperto».

«Rivolgo, infine, un invito ai più giovani – conclude De Mola – affinché, nel ritiro dei ticket gratuiti, si abbia la sensibilità di lasciare la priorità alle persone più adulte, che spesso non hanno la possibilità di assistere allo spettacolo in piedi e che meritano di vivere questa serata nelle migliori condizioni possibili».

Maggiori informazioni su ingressi, orari e disposizioni di sicurezza saranno comunicate nei giorni antecedenti l'evento.
 

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