Brindisi, a sei anni dalla scomparsa di Michele Di Schiena online il catalogo della sua biblioteca privata

A sei anni dalla scomparsa di Michele Di Schiena, il prossimo 28 giugno l’Associazione per l’Alternativa MDS, insieme ai familiari, presenterà il primo inventario della sua biblioteca privata, oggi consultabile online nell’ambito dell’Archivio MDS.

Si precisa che la presentazione del primo inventario della biblioteca privata di Michele Di Schiena non si svolgerà in un luogo fisico, ma avverrà in forma virtuale attraverso la pubblicazione online nell'ambito dell'Archivio MDS. Allo stesso modo, la donazione dei libri dedicati ai temi della pace, della giustizia e dell'ambiente alla biblioteca della Scuola Media del quartiere Paradiso avverrà senza una cerimonia pubblica.

La biblioteca, custodita dai familiari e distinta dai testi professionali del magistrato, conta 885 volumi ed è ora consultabile online all'indirizzo www.archiviodischiena.it/biblioteca-privata/

La biblioteca è organizzata in sei aree tematiche: Politica e Costituzione, Economia, Sociologia e Ambiente, Vangelo, Religione e Teologia, Scienza, Cultura, Filosofia e Storia, e Classici. Sarà inoltre disponibile il catalogo dei libri citati nei suoi articoli, con 73 riferimenti bibliografici presenti in 45 articoli pubblicati tra il 1999 e il 2019.

L’analisi delle opere consultate e citate da Di Schiena evidenzia i temi centrali del suo pensiero: il problema del male, il futuro della sinistra, le disuguaglianze globali, la critica al neoliberismo, la tutela dell’ambiente, la pace, la giustizia sociale e il bisogno di una rinnovata spiritualità nella politica contemporanea.

In occasione della presentazione, l’Associazione donerà alla biblioteca della Scuola Media del quartiere Paradiso una selezione di libri per adolescenti dedicati ai temi della pace, della giustizia e dell’ambiente: un gesto che rispecchia la vocazione di Di Schiena a farsi maestro e testimone sui temi che più gli stavano a cuore.

Brindisi 24 giugno 2026

Archivio per L’Alternativa Michele Di Schiena

Presidente

Giancarlo Canuto