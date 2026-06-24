Fasano capitale del teatro e della danza: dal 1° al 4 luglio arriva il "Puglia Showcase 2026"

Fasano si prepara a diventare il centro della scena performativa contemporanea pugliese. Dall'1 al 4 luglio la città ospiterà l'edizione 2026 di Puglia Showcase, la vetrina dedicata al teatro e alla danza promossa dalla Regione Puglia e organizzata da Puglia Culture.

Per quattro giorni il Teatro Kennedy, il Teatro Sociale e la Biblioteca di Comunità "Ignazio Ciaia" accoglieranno dodici produzioni selezionate da una commissione di esperti internazionali, con spettacoli che spaziano dal teatro di ricerca alla danza contemporanea.

L'iniziativa è stata presentata a Bari, nella Sala di Jeso della Presidenza della Regione Puglia, alla presenza di rappresentanti istituzionali e dei vertici di Puglia Culture. L'evento punta a rafforzare la promozione e l'internazionalizzazione delle produzioni pugliesi, richiamando a Fasano oltre 180 operatori culturali tra programmatori, critici, giornalisti e addetti ai lavori provenienti dall'Italia e dall'estero.

Tra i protagonisti del cartellone figurano compagnie e artisti di rilievo come CREST, Bottega degli Apocrifi, Berardi Casolari, Teatro dei Borgia, La Luna nel Letto, Factory Compagnia Transadriatica, Licia Lanera, Teatro Koreja ed Equilibrio Dinamico.

Accanto agli spettacoli, il programma prevede anche momenti di confronto istituzionale. Il 4 luglio la Biblioteca "Ignazio Ciaia" ospiterà l'incontro "Visioni dal Sud: Cultura, Comunità e Connessioni", tavolo dedicato alle politiche culturali e all'internazionalizzazione delle produzioni del Mezzogiorno.

Ogni sera il Villaggio Puglia farà da cornice agli eventi con musica dal vivo ed enogastronomia locale, con le esibizioni di BandAdriatica, GirodiBanda, Renzo Rubino & La Sbanda e Bande di Puglia.

Con il Puglia Showcase 2026, Fasano si conferma non soltanto una meta turistica di primo piano, ma anche uno dei principali punti di riferimento regionali per il teatro, la danza e la produzione culturale contemporanea.